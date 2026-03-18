No se vio: A lo Messi, lamento de Yamal, bonito gesto de Raphinha y polémica por penal

La goleada del FC Barcelona sobre el Newcastle también dejó momentos polémicos en partido que correspondió a octavos de Champions League
Raphinha tuvo este enorme gesto antes del inicio de la vuelta contra el Newcastle. Fue con una pequeña que no aguantaba el frío de Barcelona. El 11 se quitó su chamara y se la entrogó. La felicidad de la chica no tiene nombre.
Lamine Yamal comenzaba su gran noche: el control orientado para dejar tirado a Malick Thiaw y limpiar la jugada que terminó en el gol de Raphinha. El fútbol del 10 del FC Barcelona, señoras y señores
El delantero del Barcelona Raphinha celebra su gol contra el Newcastle. El brasileño fue quien abrió la gran noche que por momento tuvo dudas.
Elanga que marcó doblete volvía a preocupar al FC Barcelona porque con sus corridas ponia el 2-2. Desde este momento, el Newcastle dominó hasta antes que finalizara el primer tiempo.
El lamento de Lamine Yamal después de su ERROR en la jugada del segundo gol del Newcastle. El extremo de 18 años de edad tiró un taconazo en una zona donde no debió arriesgar y esto le terminó costando a su equipo.
¿Hay penalti de Cancelo sobre Elanga? No. El lateral portugués pone la mano en el hombro del extremo sueco que, al sentir el contacto, se deja caer.
También existe un toque pierna con pierna, pero tan ligero que no impide a Elanga seguir corriendo. Gran asistencia del VAR al árbitro del partido.
Otra asistencia del VAR: el árbitro Fracois Letexier consulta en la pantalla antes de señalar penalti a favor del Barcelona. Trippier se bajó a Raphinha dentro del área y era una clara falta.
Lamine Yamal tomó la pelota y fue quien comenzó la goleada del Barcelona. Se fueron 3-2 al descanso, el arquero rival casi llega a taparlo.
No importa el tiempo que pase, Lamine Yamal NUNCA se cansará de homenajear a Neymar Júnior. El Elegido se divierte como su máximo ídolo en el mundo del fútbol
Fermín se metió al marcador y realizó su festejo habitual. Era el 4-2 que le daba tranquilidad a toda la banda culé. Algo que hizo Messi.
Al final el global quedó 8-3 a favor del cuadro azulgrana.
PREOCUPACIÓN EN BARCELONA: JOAN GARCÍA SALIÓ LESIONADO. Al 82', el arquero español tuvo que dejar el campo de juego por una molestia y en su lugar entró Wojciech Szczęsny.