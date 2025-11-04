Si fuese un país, así sería el 11 titular de Centroamérica con los mejores jugadores

¿Cómo sería el 11 de Centroamérica si fuese un país? Por muchos años ha existido la idea de unificar el istmo en una sola nación y esa era la idea de Francisco Morazán. En esta ocasión te presentamos el 11 ideal de los mejores jugadores del área si Centroamérica fuese un solo país.
Portero - Keylor Navas: Pese a que tiene 38 años, se sigue posicionando como el arquero de Centroamérica y sería el titular en caso que se armara una selección de Centroamérica.
Lateral derecho - Andy Najar: Ahora mismo es el mejor lateral en su puesto en la MLS, convocado al Juegos de las Estrellas y alabado por Javier Mascherano, DT del Inter Miami.
Lateral izquierdo - Michaell Amir Murillo: Aunque su puesto natural es el de lateral derecho, también puede hacerlo en la banda izquierda y ahí ha jugador varios cotejos con el Olympique de Marsella.
Central por izquierda - Andrés Andrade: Defensa zurdo que milita en el fútbol de Austria y siendo ahora mismo el mejor defensa zurdo de Centroamérica.
Central por derecha - Jeyland Mitchell: Defensa que pertenece al Feyenoord de Países Bajos, a préstamo en el Sturm Graz de Austria.
Volante - Adalberto Carrasquilla: El panameño sería uno de los dos volantes centrales en el equipo de Centroamérica si tuviera una sola selección, de los mejores en su posición.
Volante - Kervin Arriaga: El hondureño es titular en el Levante de España y haría dupla con Carrasquilla en la zona central del mediocampo, ahora mismo el mejor en su posición en el istmo.
Volante - Luis Palma: El hondureño del Lech Poznan de Polonia se ubicaría en una de las bandas si Centroamérica tuviera una sola selección.
Volante - Josimar Alcocer: El tico es uno de los mejores extremos del istmo, milita en Bélgica y sería otro futbolista ubicado en los costados.
Delantero - Ismael Díaz: Casi cerrando al panameño del León de México, goleador en la reciente Copa Oro y con buen actuar en la Liga MX.
Delantero - Manfred Ugalde - El otro delantero sería el futbolista tico del Spartak de Moscú, quien ya se tasa arriba de los 10 millones de euros.
Ya en el planteamiento táctico este sería el 11 de Centroamérica si fuera un solo país. ¿Qué piensas? ¿A quién sacarías y quién entraría en este 11 titular?
Ahora revisaremos a los jugadores que serían suplentes en este equipo y uno de ellos sería Orlando "Kuty" Mosquera, arquero panameño que milita en la primera división de Arabia Saudita.
Como lateral izquierdo tendríamos al hondureño Joseph Rosales que milita en la MLS, aunque también podría aparecer el "Caballo" Morales de Guatemala.
Como lateral derecho sería una opción Alex Roldan de El Salvador, jugador que milita en el Seattle Sounders de la MLS.
El hondureño Denil Maldonado también sería una opción como suplente en la defensa central si Centroamérica tuviera un solo equipo.
El otro central que podría ser opción en el banquillo es el panameño José Córdoba que lo hace en el Norwich City de la segunda división de Inglaterra.
Pasamos al mediocampo y una opción de volante central sería Cristian "Fulo" Martínez de la selección de Panamá.
Otro volante central que sería opción en la zona medular es el hondureño Deybi Flores, que lo hace en la primera división de Arabia Saudita.
Entre los volantes ofensivos y delanteros tenemos al joven salvadoreño Nathan Ordaz, que milita en el Los Ángeles FC de la MLS.
Oscar Santis, jugador de Guatemala, también se apunta como opción si tuviésemos una sola selección de Centroamérica. Futbolista que brilló en la Copa Oro.
Como 9 están dos opciones de suplentes, uno de ellos siendo el costarricense Alonso Martínez que está teniendo una gran campaña en el New York City de la MLS.
Cerramos con el otro 9 suplente y es el panameño Cecilio Waterman que recientemente fue campeón de Chile con el Coquimbo (primer título) y siendo de los goleadores en el certamen. ¿Qué te pareció el listado?