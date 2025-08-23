¡Una belleza! Así está quedando el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa con su nueva grama

Se dieron a conocer imágenes sobre cómo está quedando el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, con su nueva gramilla híbrida. Estas son las postales.
El Juan Ramón Brevé será el cuarto estadio en Honduras con grama híbrida tras el Nacional, Morazán y Municipal Ceibeño.
Se prevé que el recinto sea reinaugurado en la segunda semana de septiembre, posiblemente entre el 10 al 14 de septiembre, según conoció EL HERALDO.
El costo de las obras en el estadio de Juticalpa es de L31,652,889.54 destinados a la Compañía de Ingeniera, Finanzas y Administración S. DE R.L. DE C.V. (COINFA).
La grama híbrida es 90% natural 10% sintética, teniendo por bajo la parte sintética. Este tipo de grama se ha instalado en el Nacional, Morazán y Ceibeño.
También se han cambiado los dogaut y se ha instalado grama sintética a los costados del césped híbrido.
Mario Moncada, titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), hizo una inspección a semanas de hacer la reinauguración.
En otros estadios se ha instalado grama sintética, mientras el Brevé Vargas es el último que se le instalará césped híbrido bajo el actual gobierno.
En la reinauguración se ha informado que estará la presidenta Xiomara Castro, como ha sucedido con los demás estadios que se le ha instalado este tipo de gramilla.
Así lucía el Juan Ramón Brevé antes de cambiar su gramilla. Al estadio también se le pintaron las graderías.