¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador

El nuevo estadio en El Salvador, donado por China, está muy avanzado en su obra y así luce actualmente. Estos son los detalles sobre el recinto que será el mejor de Centroamérica.
El complejo abarca un área de 170,000 metros cuadrados y dispondrá de espacio para más de 2,000 vehículos. El estadio se está construyendo con fondos donados por la República Popular China.
El Diario de Hoy, medio salvadoreño, informó que "ya son visibles los diferentes niveles de graderías y el montaje de la estructura metálica que servirá de soporte para la fachada y el techo".
Así luce actualmente la obra. Además, se contempla que habrá canchas de baloncesto, un área polideportiva para otras disciplinas y un amplio sector de parqueo.
Se proyecta que la obra culmine a inicios de 2027 después de aproximadamente tres años de trabajo en las instalaciones de la antigua Escuela Militar.
El estadio tendrá una capacidad para 50,000 espectadores y contará con espacios ampliables para eventos de escala mayor. Se incluirá zonas VIP y áreas para prensa y personas con discapacidad.
El costo total de construcción, según fuentes oficiales, ascendería a $500 millones en su versión más reciente.
Esta es el portón de acceso al nuevo estadio en El Salvador donde están los rótulos de la cooperación brindada por China.
Esta es una maqueta de cómo quedará el proyecto, dejando a El Salvador con el mejor estadio de toda Centroamérica y uno de los mejores de América.
El proyecto es financiado principalmente a través de una cooperación con el gobierno de China, que ha donado fondos para la infraestructura deportiva y otros proyectos asociados.
El estadio será la nueva casa de la Selección de El Salvador, reemplazando al histórico Estadio Cuscatlán, con instalaciones modernas adaptadas a estándares internacionales.
Postal de cómo lucirá el recinto desde adentro y que será inaugurado a mediados del 2027.