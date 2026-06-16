  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador

Las obras en el nuevo estadio de El Salvador están muy avanzadas. Este será el mejor recinto de Centroamérica y uno de los mejores en América

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 15:34
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
1 de 12

El nuevo estadio en El Salvador, donado por China, está muy avanzado en su obra y así luce actualmente. Estos son los detalles sobre el recinto que será el mejor de Centroamérica.

Fotos: Cortesía redes
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
2 de 12

El complejo abarca un área de 170,000 metros cuadrados y dispondrá de espacio para más de 2,000 vehículos. El estadio se está construyendo con fondos donados por la República Popular China.

Foto: Cortesía redes
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
3 de 12

El Diario de Hoy, medio salvadoreño, informó que "ya son visibles los diferentes niveles de graderías y el montaje de la estructura metálica que servirá de soporte para la fachada y el techo".

Foto: Cortesía redes
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
4 de 12

Así luce actualmente la obra. Además, se contempla que habrá canchas de baloncesto, un área polideportiva para otras disciplinas y un amplio sector de parqueo.

 Foto: Cortesía redes
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
5 de 12

Se proyecta que la obra culmine a inicios de 2027 después de aproximadamente tres años de trabajo en las instalaciones de la antigua Escuela Militar.

 Foto: Cortesía redes
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
6 de 12

El estadio tendrá una capacidad para 50,000 espectadores y contará con espacios ampliables para eventos de escala mayor. Se incluirá zonas VIP y áreas para prensa y personas con discapacidad.

 Foto: Cortesía El Diario de Hoy
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
7 de 12

El costo total de construcción, según fuentes oficiales, ascendería a $500 millones en su versión más reciente.

 Foto: Cortesía El Diario de Hoy
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
8 de 12

Esta es el portón de acceso al nuevo estadio en El Salvador donde están los rótulos de la cooperación brindada por China.

Foto: Cortesía El Diario de Hoy
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
9 de 12

Esta es una maqueta de cómo quedará el proyecto, dejando a El Salvador con el mejor estadio de toda Centroamérica y uno de los mejores de América.

Foto: Cortesía gobierno de El Salvador
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
10 de 12

El proyecto es financiado principalmente a través de una cooperación con el gobierno de China, que ha donado fondos para la infraestructura deportiva y otros proyectos asociados.

 Foto: Cortesía gobierno de El Salvador
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
11 de 12

El estadio será la nueva casa de la Selección de El Salvador, reemplazando al histórico Estadio Cuscatlán, con instalaciones modernas adaptadas a estándares internacionales.

 Foto: Cortesía gobierno de El Salvador
¡Es una joya! Así avanza la construcción del mejor estadio de Centroamérica en El Salvador
12 de 12

Postal de cómo lucirá el recinto desde adentro y que será inaugurado a mediados del 2027.

Foto: Cortesía gobierno de El Salvador
Cargar más fotos