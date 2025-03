André Orellana recuerda cuando se peleó con Brayan Beckelesy Pedro Troglio

Ahora mismo me recuerdo aquella expulsión tuya en el Yankel Rosenthal, le diste la vuelta al mundo, ¿qué te pasó en ese momento?

No es algo de qué apenarse, uno es defensa y es algo del día a día. Con los compañeros lo tomamos en broma. Fue una jugada del momento, de calentura. El defensa que no tiene su carácter o personalidad no come, eso sí, hay que controlar las emociones. No solo porque sucedió eso yo voy a bajar mi juego y voy a ser distinto.