Ambiente previo de Gran Final: así pulen el estadio Nacional y primeros aficionados en llegar

El ambiente de gran final se comenzó a sentir desde la mañana en las cercanías del estadio Nacional, Motagua y Marathón buscan coronarse en el torneo Clausura 2026
Todo listo para una final en el fútbol hondureño en la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.
El estadio Nacional abrió portones desde horas de la mañana a los que trabajan en los preparativos de cara a esta gran final.
La grama luce espectacular, se le dio un corte para que esté listo para lo que representa este juego por el título del torneo Clausura 2026
Los que trabajan para la televisora, la cancha y seguridad, hicierons los trabajos preparativos
No hay quejas, la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrara luce en las mejores concidiciones para el choque entre el Motagua y Marathón
En cuanto a los precios de boletos ahora el mercado negro los tiene a un precio elevado. Sol lo tienen a L.400, Sombra a L.800 y Silla rozando los L.1,500.
También se hizo un marcaje de la cancha, se afirnaron todos los detalles para que no falte nada, saben lo que se juegan esta tarde noche
La seguridad no puede faltar, desde en la mañana se empezaron a montar los anillos de seguridad que habrán en la capital de la república para la gran final.
La afición de igual forma se hizo presente desde la mañana en el estadio Nacional, los motagüenses sueñan con esa copa 20 en su historia
El estadio Nacional se pintará con los colores del Motagua para esta gran final, no hay duda que serán mayoría.
Hasta las que llegaron a trabajar con la venta de comida andan bien identificadas para esta gran final, la gente capitalina aficionada del Motagua anda ilusionada.