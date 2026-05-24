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Ambiente previo de Gran Final: así pulen el estadio Nacional y primeros aficionados en llegar

El ambiente de gran final se comenzó a sentir desde la mañana en las cercanías del estadio Nacional, Motagua y Marathón buscan coronarse en el torneo Clausura 2026

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 12:14
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El ambiente de gran final se comenzó a sentir desde la mañana en las cercanías del estadio Nacional, Motagua y Marathón buscan coronarse en el torneo Clausura 2026

 Fotos: Mauricio Ayala
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Todo listo para una final en el fútbol hondureño en la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.

 Fotos: Mauricio Ayala
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El estadio Nacional abrió portones desde horas de la mañana a los que trabajan en los preparativos de cara a esta gran final.
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La grama luce espectacular, se le dio un corte para que esté listo para lo que representa este juego por el título del torneo Clausura 2026
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Los que trabajan para la televisora, la cancha y seguridad, hicierons los trabajos preparativos
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No hay quejas, la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrara luce en las mejores concidiciones para el choque entre el Motagua y Marathón
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En cuanto a los precios de boletos ahora el mercado negro los tiene a un precio elevado. Sol lo tienen a L.400, Sombra a L.800 y Silla rozando los L.1,500.
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También se hizo un marcaje de la cancha, se afirnaron todos los detalles para que no falte nada, saben lo que se juegan esta tarde noche
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La seguridad no puede faltar, desde en la mañana se empezaron a montar los anillos de seguridad que habrán en la capital de la república para la gran final.
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La afición de igual forma se hizo presente desde la mañana en el estadio Nacional, los motagüenses sueñan con esa copa 20 en su historia
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El estadio Nacional se pintará con los colores del Motagua para esta gran final, no hay duda que serán mayoría.
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Hasta las que llegaron a trabajar con la venta de comida andan bien identificadas para esta gran final, la gente capitalina aficionada del Motagua anda ilusionada.
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