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Con orgullo y esperanza: Panamá vive su último partido del Mundial 2026 frente a Inglaterra

Aunque el equipo canalero llegó eliminado, cientos de seguidores mantuvieron el ambiente festivo y expresaron su orgullo por la selección, confiando en conseguir los primeros puntos de Panamá en la historia de las Copas del Mundo.

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 14:38
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Bajo una intensa lluvia, la afición panameña acudió este sábado al MetLife Stadium de Nueva Jersey rebosante de alegría, pese a que su selección ya está eliminada del Mundial 2026, pero con la esperanza de sumar los primeros puntos de su historia ante Inglaterra.

 Fotos: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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Después del banderazo del viernes en Times Square, los hinchas canaleros llegaron al estadio sorteando charcos para ver el último partido de su equipo en el Grupo L antes de volver a casa.

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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Un día desapacible para un partido de fútbol, aunque no para los seguidores del combinado centroamericano, algunos de los cuales iban sin paraguas, ni chubasquero y con una sonrisa dibujada en la cara.

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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En solitario o en pareja entre una multitud de ingleses que corre para guarecerse de la lluvia. Los canaleros van tranquilos.

Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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"Mis padres son de Panamá, mis abuelos, mi familia... Soy el primero nacido en Estados Unidos, pero apoyo a Panamá", comenta un aficionado.

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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Estos aficionados lo único que le pide al cuadro de Thomas Christiansen es que juegue "con orgullo".

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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¿Preocupados por la lluvia? "Nada, es una Copa del Mundo, tenemos que venir aquí y apoyar al equipo. Es perfecto", aseguran.

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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"Estamos aquí para divertirnos y pasarla bien, aunque llueva. ¡La lluvia no para esta fiesta!", exclama.

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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Algunos van vestidos con la camiseta de la selección panameña, con los colores de la bandera nacional. El país nunca ha conseguido ni siquiera un punto en una Copa del Mundo, pero este matrimonio piensa solo en la victoria.

 Foto: Eduardo Solano/EL HERALDO.
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Los ingleses por su lado no se quedan atrás y van con todo el ánimo a apoyar a Inglaterra. El partido entre Panamá e Inglaterra empezará a las 17:00 hora local (3 de la tarde Honduras) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

 Foto: EFE.
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Si Panamá no tiene opciones de clasificación, los Three Lions de Inglaterra aún deben asegurar el liderato del Grupo L.

 Foto: EFE.
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La Selección de Inglaterra también busca ahuyentar los fantasmas del pasado, tras empatar sin goles contra Ghana en la segunda jornada.

Foto: EFE.
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