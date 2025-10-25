Alineación titular del Barcelona para clásico ante Real Madrid: Flick quiere destrozar a su rival

Barcelona se juega mañana uno de los partidos más importantes de la temporada ente Real Madrid. El plan maestro de Hansi Flick para derrotar al equipo de Xabi Alonso en el clásico de LaLiga de España.
La primera baja que tiene el Barça pasa por Hansi Flick, que fue expulsado frente al Girona la pasada jornada y no se sentará en el banquillo visitante del Santiago Bernabéu. Sin embargo, el entrenador alemán ya tiene su once favorito para bajar al Real Madrid de la cima.
Portero: Wojciech Szczęsny — responsable de liderar la última línea defensiva, organizar desde atrás, detener disparos, y ayudar con la distribución al inicio del juego.
Lateral derecho: Jules Koundé — defenderá la banda derecha, tendrá que contener ataques rivales, especialmente detener a Vinicius, e incorporarse ofensivamente cuando sea seguro.
Defensa central (derecha): Eric García — jugará como uno de los dos centrales, debe ganar duelos, cortar pases entre líneas, y salir con balón cuando sea posible para iniciar juego ofensivo. Su misión será detenar a Mbappé.
Defensa central (izquierda): Pau Cubarsí — joven central que cubrirá la banda izquierda, apoyará al lateral y al medio campo en las coberturas, así como en anticipaciones. Cubarsí tendrá que estar muy atento al juego que arme Güler y Mbappé.
Lateral izquierdo: Alejandro Balde — tendrá la doble misión de defender bien el flanco izquierdo y subir para apoyar al ataque cuando haya espacio, ofreciendo amplitud.
Mediocentro – pivote defensivo: Frenkie de Jong — ocupará una posición de contención/interfase, ayudando a romper el juego rival, recuperar balones y conectar con el ataque.
Mediocentro – organizador: Pedri — con libertad de avanzar, buscará la distribución, enlazar líneas, generar juego ofensivo y mantener el ritmo del equipo.
Extremo derecho ofensivo: Lamine Yamal — su papel será desequilibrar por fuera, encarar rivales, generar desborde, asistir o buscar el gol él mismo con sus arranques. Yamal es el jugador más desequilibrante del clásico e incluso lo ha calentado: "Real Madrid siempre roba y siempre se quejan"
Media punta ofensiva: Fermín López — jugará detrás del delantero, entre líneas, buscando huecos, combinando con los extremos y el mediocentro para crear peligro. Viene de marcar su primer hat-trick en Champions League y seguramente Flick confiará una vez más en él.
Extremo izquierdo ofensivo: Marcus Rashford — aportará velocidad por la izquierda, intentará sorprender al espacio, desbordar y llegar al área para finalizar o generar ocasiones. Este será el primer clásico del inglés como jugador del Barcelona.
Delantero centro: Ferran Torres — en punta de ataque, encargado de culminar las acciones ofensivas, moverse entre los centrales rivales, presionar al inicio de la posesión rival y aprovechar los espacios generados por los extremos.
BAJAS: Joan García: - rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.
En cuanto a jugadores, están las conocidas de larga duración de Marc-André ter Stegen y Pablo Gavi, así como las confirmadas hasta noviembre de Joan García y Dani Olmo.
Robert Lewandowski es otro que se perderá el Clásico después de lesionarse en el bíceps femoral durante el parón de selecciones, mientras que la única baja de las últimas semanas que se esperaba que pudiera llegar a jugar era Raphinha, que se había ejercitado con el grupo hasta que este viernes no entrenó y se marchó antes de tiempo.