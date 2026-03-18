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Aficionados sorprenden a Espinel, jugada de VAR de policía y la belleza de Comayagua

El Olimpia jugó su partido ante el Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura en Comayagua y la afición respondió

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 18:18
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El Olimpia jugó su partido ante el Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura en Comayagua y la afición respondió

 Fotos: José Vásquez y Alex Pérez
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El técnico del Olimpia se vio sorprendido por aficionados del equipo melenudo al bajar del autobús previo al juego ante el Olancho FC.

 Fotos: José Vásquez y Alex Pérez
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El técnico uruguayo se dejó querer por los aficionados, abrazos, fotos y muchas palabras previo al partido en Comayagua.
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Olimpia jugó ante el Olancho FC en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y llegó una buena cantidad de aficionados.

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La seguridad no podía faltar y una gran suma de elementos de la Policía Nacional se formaron horas antes del partidos para luego cada quien asumir sus responsabilidades.

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Un gran ambiente en familia se vio en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. ¡Como tiene que ser!
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La belleza no puede falta y Olimpia donde juega siempre está bien representado.
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Una pareja que ha vivido muchas esperiencias con el Olimpia y esta vez fue en un partido en Comayagua ante el Olancho FC.
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La Ultra Fiel no podía faltar y viajaron para apoyar al Olimpia en Comayagua. El león se comienza a meter en los primeros puestos.
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¿Jugada de VAR?

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Una linda aficionada del Olimpia que llegó con la ilusión de ver a su equipo ganar.
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Olimpia siempre es bien representado en las gradas.

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