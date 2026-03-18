Aficionados sorprenden a Espinel, jugada de VAR de policía y la belleza de Comayagua

El Olimpia jugó su partido ante el Olancho FC por la jornada 13 del torneo Clausura en Comayagua y la afición respondió
El técnico del Olimpia se vio sorprendido por aficionados del equipo melenudo al bajar del autobús previo al juego ante el Olancho FC.
El técnico uruguayo se dejó querer por los aficionados, abrazos, fotos y muchas palabras previo al partido en Comayagua.
Olimpia jugó ante el Olancho FC en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y llegó una buena cantidad de aficionados.
La seguridad no podía faltar y una gran suma de elementos de la Policía Nacional se formaron horas antes del partidos para luego cada quien asumir sus responsabilidades.
Un gran ambiente en familia se vio en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. ¡Como tiene que ser!
La belleza no puede falta y Olimpia donde juega siempre está bien representado.
Una pareja que ha vivido muchas esperiencias con el Olimpia y esta vez fue en un partido en Comayagua ante el Olancho FC.
La Ultra Fiel no podía faltar y viajaron para apoyar al Olimpia en Comayagua. El león se comienza a meter en los primeros puestos.
¿Jugada de VAR?
Una linda aficionada del Olimpia que llegó con la ilusión de ver a su equipo ganar.
Olimpia siempre es bien representado en las gradas.