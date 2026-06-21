Del brazo de sus madres y padres: elegante desfile de los seniors de Del Campo School

Con una rosa blanca en mano y frente a un público que ovacionaba con finas atenciones, la promoción 2026 del reconocido instituto capitalino protagonizó un sentido momento familiar.
Hugo y Paula Monzón.
Roger y Helena Rodríguez.
Luis y Darina Green.
Marcelo Mora y Gracia Sierra.
Chang Hwan y Eun Seo Koh.
Roberto Álvarez y Katya Martínez.
Basem y Julinne Hasbun.
Óscar Flores y Carolina Andino.
Daniel y Sophia Guifarro.
Luis Green y Johana Bermúdez.
Joel y Anitza García.
Carlos y Ariana Nolasco.
Tirzo Godoy y Francia Mendoza.
Olman Espinoza y Xiomara Mejía.
Franklin y Francia Núñez.
Jafet Vargas y Xiomara Gómez.
Ricardo Cabañas y Edis Acosta.
Rosalva Tomé y su hija Valentina Kassis.
Cristhian y Gabriela Medina.