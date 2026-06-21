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Del brazo de sus madres y padres: elegante desfile de los seniors de Del Campo School

La escalinata del Hotel Honduras Maya fue testigo del descenso de los seniors 2026 de Del Campo School, quienes en un último escalón se reunieron con sus progenitores para una última pasarela juntos

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 19:14
Del brazo de sus madres y padres: elegante desfile de los seniors de Del Campo School
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Con una rosa blanca en mano y frente a un público que ovacionaba con finas atenciones, la promoción 2026 del reconocido instituto capitalino protagonizó un sentido momento familiar.

 Fotos: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Hugo y Paula Monzón.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Roger y Helena Rodríguez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Luis y Darina Green.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Marcelo Mora y Gracia Sierra.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Chang Hwan y Eun Seo Koh.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Roberto Álvarez y Katya Martínez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Basem y Julinne Hasbun.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Óscar Flores y Carolina Andino.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Daniel y Sophia Guifarro.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Luis Green y Johana Bermúdez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Joel y Anitza García.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Carlos y Ariana Nolasco.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Tirzo Godoy y Francia Mendoza.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Olman Espinoza y Xiomara Mejía.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Franklin y Francia Núñez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Jafet Vargas y Xiomara Gómez.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Ricardo Cabañas y Edis Acosta.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Rosalva Tomé y su hija Valentina Kassis.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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Cristhian y Gabriela Medina.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO.
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