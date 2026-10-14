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Cooperación, cultura y migración en la Fiesta Nacional de España

La recepción reunió a diplomáticos, empresarios y autoridades en una noche de brindis, música y amistad

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 09:05
Cooperación, cultura y migración en la Fiesta Nacional de España
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El embajador Guillermo Escribano Manzano y la canciller Mireya Agüero encabezaron el acto del 12 de octubre

 Foto: David Romero | El Heraldo
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La cita reunió a miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles y militares, representantes de la sociedad civil, empresarios, prensa y a la comunidad española residente en el país.

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Germán Ortega e Yvette Beouti.

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Lee Marín y Eva Carolina Gómez Mannheim.

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Fátima Espinal, Silvio Minier y Mariana Rendón.

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Mario Bustilllo, Anabel Gallardo y Mauricio Villeda.

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Laura Mayoral, Luis Ruiz e Isabel Rodríguez.

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Nadia Kafati y Carlos Gallardo.

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Marta Medina, Lucía Jiménez y Mari Medina.

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Ricardo Ramón Jarné, Isabel Lozano y Francisco Tomás.

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