Cooperación, cultura y migración en la Fiesta Nacional de España

El embajador Guillermo Escribano Manzano y la canciller Mireya Agüero encabezaron el acto del 12 de octubre
La cita reunió a miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles y militares, representantes de la sociedad civil, empresarios, prensa y a la comunidad española residente en el país.
Germán Ortega e Yvette Beouti.
Lee Marín y Eva Carolina Gómez Mannheim.
Fátima Espinal, Silvio Minier y Mariana Rendón.
Mario Bustilllo, Anabel Gallardo y Mauricio Villeda.
Laura Mayoral, Luis Ruiz e Isabel Rodríguez.
Nadia Kafati y Carlos Gallardo.
Marta Medina, Lucía Jiménez y Mari Medina.
Ricardo Ramón Jarné, Isabel Lozano y Francisco Tomás.