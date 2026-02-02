Hipotermia, la muerte provocada por la exposición al frío extremo ¿Cómo evitarla?

¿Alguna vez has sentido un frío extremo recorriendo tu cuerpo, incluso cuando intentas abrigarte? Ten cuidado, podrías estar al borde de la hipotermia, una condición peligrosa que ocurre cuando el cuerpo humano pierde calor más rápido de lo que es capaz de producirlo.
Esta situación provoca una disminución anormal de la temperatura corporal y puede poner en riesgo la vida si no atiende a tiempo, especialmente durante exposiciones prolongadas al frío, la lluvia o el viento.
La exposición prolongada al frío extremo, al viento, a la lluvia o al agua fría son las principales causas de la hipotermia.
No obstante, esta condición no solo se presenta en climas polares, sino también en regiones templadas cuando las personas no cuentan con la protección adecuada.
Entre los grupos más vulnerables se encuentran los adultos mayores, los niños, las personas en situación de calle, quienes consumen alcohol o drogas, y aquellos que realizan actividades al aire libre sin la vestimenta apropiada.
Los síntomas iniciales de la hipotermia incluyen escalofríos intensos, piel fría y pálida, entumecimiento, confusión mental y dificultad para hablar. A medida que la temperatura corporal continúa descendiendo, la persona puede perder la coordinación, el conocimiento e incluso sufrir un paro cardíaco.
Uno de los mayores peligros de la hipotermia es que altera el funcionamiento del cerebro, lo que impide que la persona reconozca el riesgo y busque ayuda, aumentando así la probabilidad de consecuencias fatales.
Para prevenir la hipotermia, es fundamental utilizar ropa adecuada para el frío, preferiblemente en capas, que incluya abrigos impermeables, gorros, guantes y calcetines que ayuden a conservar el calor corporal.
Asimismo, se recomienda evitar la exposición prolongada a bajas temperaturas, mantenerse seco, resguardarse del viento y buscar refugio en espacios cerrados cuando las condiciones climáticas sean adversas.
En actividades al aire libre, como senderismo o trabajos agrícolas, es importante planificar con anticipación, revisar el pronóstico del clima y llevar provisiones, incluyendo bebidas calientes y ropa de repuesto.
En caso de la persona presente un caso de hipotermia, se recomienda no frotar vigorosamente el cuerpo de la persona afectada, ya que esto puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco.
En caso de sospecha de hipotermia, las autoridades de salud aconsejan actuar de inmediato, trasladando a la persona a un lugar cálido, retirando la ropa húmeda y cubriéndola con mantas, sin aplicar calor directo excesivo.