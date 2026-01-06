  1. Inicio
Cobijas, almohadas y la visita de un exministro: Así partió Marathón hacia Tegucigalpa

El 'Montruo Verde' ya está rumbo a la capital para enfrentar a Olimpia en la final de vuelta del Apertura 2025

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 11:08
El conjunto de Marathón partió este martes hacia Tegucigalpa, donde mañana se medirá ante Olimpia para definir al nuevo campeón del torneo.

 Fotos: Moises Valenzuela
A pesar de estar fuera de la convocatoria por lesión, el jugador Brian Farioli se integró a la expedición del equipo para acompañar al grupo en el viaje.
Isaac Castillo llevaba consigo una sábana y una almohada con la intención de tomar una siesta durante el trayecto.
El futbolista panameño Iván Anderson realizó este último viaje con el equipo, dado que su préstamo finaliza y dejará de pertenecer a la institución tras este compromiso.
Tomás Sorto emprendió el viaje a Tegucigalpa llevando únicamente su almohada y la Biblia, artículos que siempre lo acompañan en sus traslados.
Arturo Bendaña, exministro de Salud, quien conquistó dos campeonatos como presidente de la institución, se presentó para despedir al equipo y brindarles un mensaje de motivación, asegurando que el Marathón ya ha probado que no se intimida ante el Estadio Nacional.
Jaylor 'Kalushita' Fernández iba preparado con su almohada y una manta para descansar durante las cuatro horas de trayecto hacia la capital.
Priorizando lo esencial, Henry Figueroa llevó su propio desayuno para alimentarse durante el trayecto hacia Tegucigalpa.
Aunque Pablo Lavallén prefirió no dar declaraciones al momento de partir hacia Tegucigalpa, su rostro reflejaba serenidad y calma.
Rubilio Castillo viajó completamente preparado con un equipamiento que incluía su maleta, mochila, termo de agua, un bolso ligero y su teléfono móvil.
André Orellana fue otro de los futbolistas que cargó con sus pertenencias personales al subir al autobús que los llevó hacia Tegucigalpa.
Rubilio Castillo fue el único integrante del equipo que dio declaraciones a los medios, expresando su deseo de que el arbitraje no influya en el desarrollo del partido.
Maní Suazo, el histórico masajista con décadas de trayectoria en el Marathón, se unió a la expedición contagiando su entusiasmo a todo el equipo.
Nicolás Messiniti se encontró entre los primeros jugadores en subir a la unidad de transporte, la cual ofrecía todas las comodidades para el traslado del equipo.
César Samudio se mostró muy tranquilo durante el trayecto, escuchando música y proyectándose como el guardameta titular para el encuentro.
El equipaje de utilería del conjunto verdolaga fue cuidadosamente organizado y asegurado para el trayecto.
Luis Arriaga portaba una manta infantil y su tableta con el fin de mantenerse entretenido durante el traslado.
