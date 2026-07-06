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¿Quién es Claudio Barrelier, acusado del feminicidio de la menor Agostina Vega?

El fiscal Raúl Garzón confirmó que Agostina ingresó a la vivienda de Barrelier la noche en que desapareció y que las evidencias contradicen la versión entregada por el sospechoso.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 19:53
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Claudio Barrelier, de 33 años, es señalado por la Fiscalía como el principal responsable del asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de asfixia, desmembrado y enterrado en diferentes sectores de un predio en Córdoba, Argentina.

 Foto: Cortesía
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La investigación establece que Barrelier conocía a Agostina desde hacía varios años debido a que había sido pareja de su madre y mantenía una relación cercana con la familia, situación que le permitió ganarse la confianza de la menor.

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Según el testimonio de familiares, el acusado convenció a Agostina de reunirse con él bajo el argumento de que tenía un "regalo sorpresa" para su madre, un pretexto que habría utilizado para atraerla hasta su vivienda.

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La noche del 23 de mayo, Agostina llegó a la casa de Claudio Barrelier alrededor de las 10:30 p. m., luego de abordar un vehículo de transporte solicitado para trasladarla hasta el lugar donde la esperaba el sospechoso.

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Cámaras de seguridad registraron a Barrelier caminando junto a la adolescente poco después de que ella descendiera del vehículo, imágenes que se convirtieron en una de las principales pruebas de la investigación.

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El conductor que llevó a la adolescente declaró que Claudio Barrelier fue quien pagó el viaje y recibió personalmente a Agostina al llegar a la vivienda.

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Antes de ser detenido, Claudio Barrelier, residía en un barrio cercano al centro de Córdoba y trabajaba para la Municipalidad de la ciudad desde 2021

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Según la investigación, el acusado mantenía una estrecha amistad con Melisa Heredia y con la abuela de Agostina, vínculo que le permitió ganarse la confianza de la adolescente.

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Además de ubicar a Agostina en la casa del acusado, la investigación también situó a Claudio Barrelier en el descampado donde posteriormente fueron encontrados los restos de la adolescente.

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Osvaldo Fasetta, quien alquilaba una habitación en la vivienda de Claudio Barrelier, también fue detenido dentro de la investigación y enfrenta cargos por presunto encubrimiento agravado.

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Andreani, propietaria del Ford Ka negro utilizado por Barrelier y Marianela Soledad Palmero, quien también era pareja de Barrelier, ambas acusadas de encubrimiento agravado.

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Mientras Claudio Barrelier permanece señalado como el principal acusado por el crimen de Agostina Vega, las autoridades continúan reuniendo pruebas para esclarecer la participación de las demás personas involucradas en el caso.

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