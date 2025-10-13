Imágenes que inspiran: así se vive la esperanza en Arca de Esperanzas

Descubre en esta galería cómo Arca de Esperanzas transforma vidas con amor, dedicación y una misión de fe que inspira a toda Honduras.
Ubicada en El Tizatillo, km 6 salida al sur, la oficina de Arca de Esperanzas ofrece un trabajo dedicado con cada paciente.
Enfermeras, terapistas, madres, padres todos se unen a una sola labor por el bienestar de la comunidad.
En las placas sobre la fundación se puede leer la memoria dedicada a Daniel Madrid Castillo, hijo de la directora de Arca de Esperanzas, Lorena Castillo
"El legado que él dejó para mí es Arca de Esperanzas", expresó la directora sobre el significado de la fundación.
Hoy, ese legado se traduce en más de 250 niños y jóvenes atendidos en distintos programas de rehabilitación y desarrollo personal
Estimulación Temprana: este programa es de prevención para niños con riesgo neurológico o mejorar sus habilidades neurológicas a temprana edad.
Con juegos, colores y amor, los más pequeños aprenden a conquistar el movimiento.
Programa de Reorganización Neurológica: para niños con una lesión y/o trastorno cerebral.
Los ejercicios neurológicos fortalecen la conexión entre cuerpo y mente para que los niños y niñas puedan reconocer mejor lo que les rodea.
Los niños fortalecen su coordinación mientras aprenden a superar sus propios retos con ejercicios que ayudan a recuperar funciones motoras vitales.
Programa de Habilidades para la Vida Diaria y Productiva: Las terapias de vida diaria impulsan la autonomía y la inclusión de cada participante.
Él es Adrián José Reyes, un paciente en la Asociación Arca de Esperanzas que sueña con estudiar la carrera de Periodismo. Una de sus actividades favoritas es planchar ropa.
Programa de Terapia Hortícola: En el huerto de Arca de Esperanzas, cada paciente aprende el valor del esfuerzo.
Programa que apoya a jóvenes con discapacidad en su bienestar emocional, formación para la vida independiente e inclusión social y laboral.
La terapia hortícola enseña responsabilidad, amor por la naturaleza y propósito personal.
Asimismo, la venta de los productos del cultivo en este programa son una fuente de ingresos para la fundación.
En la fundación también realizan trabajos de reciclaje, otra fuente de ingresos para la asociación.
Arca de Esperanzas ha trabajado con empresas importantes como bancos en la destrucción de documentos confidenciales.
La magnitud de estas actividades se plasma en oportunidades de empleo para pacientes de Arca de Esperanzas.
Fondos recaudados en la Vuelta Ciclística El Heraldo serán utilizados para finalizar el Edificio de Rehabilitación Infantil, un espacio que ofrecerá mayor comodidad para los niños de reorganización neurólogica.
Voluntarios, terapeutas y padres forman una familia que nunca deja de creer. Cada historia que nace en Arca de Esperanzas es un testimonio de fe y resiliencia.