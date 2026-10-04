Anfitriones e invitados especiales brindan por la Unidad Alemana

Honduras y Alemania reafirmaron sus lazos de amistad el pasado jueves durante una velada por el Día de la Unidad Alemana, celebrada en el Hotel Clarion de Tegucigalpa. Diplomáticos, empresarios, miembros de la comunidad alemana e invitados especiales se dieron cita en el festejo. A continuación, algunos de ellos.
Colleen Anne Hoey, Mireya Agüero y Luis Costas.
Miriam Cojulún, Bayron Flores, Kristina Müller, Christoph Schräpel y Elisa Rodríguez.
Armando Sarmiento, Sophía Loebbecke y Miguel Figueroa.
Carlos Suazo, Stephanie Hanf y Carlos Rodríguez.
Daniel Ruilova, Ricardo Jarné y Martti Lutsar.
José Luis Moncada y Guillermo Estribano.
Ana Moncada, Balto Pinto y Poris Sohr.
Elvia Licona y Lizeth Rivas.
Tomas Schröder, Camila Poch y Pablo García.
Rosalba Ramos, Rafael Delgado, Christine y Christian Knuth.
José Mejía, Denisa Paz y José Paz.
Dieter Fertsch y Lidia Vásquez.
Alexander Ehlert, Diego Ramírez, Barbara Schnell, Nicolas Bidault y Alessandro Dinucci.
Marco Aguayo, Cynthia Toro y Jorge Umaña.
Flor Alba, Marco Díaz y Lorena Márquez.
Elizabeth Cardona, Marcel Gaudette y Lourdes Blandín.
Lucía Mausen y Stephanie Paysen.
Osly Rodas, Lorena Torres, Carlos Matamoros, Johan Navarro y Karla Cerrato.
Christoph Schräpel y Francesca Loda.