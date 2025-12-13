Aficionados del Motagua llegaron al estadio para vivir la fase triangular

Todo listo para vivir una verdadera fiesta por el fútbol hondureño con el clásico Motagua vs Real España
La afición azul está lista para apoyar al Ciclón en su debut de triangulares.
En su llegada al estadio, jugadores del Motagua se detuvieron para firmar la camiseta de este pequeñin.
Sin duda vivió una única experiencia junto con sus ídolos.
No podía faltar el 'Búho' Meléndez, quien ha sido reconocido por su gran rendimiento en el plantel.
¡Qué orgullo! Aquí inculcaron la pasión por las Águilas.
Fieles hinchas del Motagua no se quedaron fuera de la fiesta de triangulares.
Real España llegó al Chelato Uclés con la misión de mantener vivas las posibilidades de clasificar a la gran final.
¡WOW! Parece que quieren hacer retumbar el estadio con este gran bombo preparado para animar al mimado de la afición.
El nuevo sistema de iluminación LED fue instalado durante la semana para disputar el encuentro sin problemas de sombras.
Bajo ese sector del campo lucía considerablemente más oscuro debido a las sombras que generó la instalación del nuevo techado, pero Condepor respondió debidamente para solucionar el inconveniente.
Las gradas del coloso deportivo siempre acapara miradas por las bellas hondureñas que llegan a presenciar los partidos.
¡Epaaaa! No se enoje.