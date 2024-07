La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se internó en el mundo de los piques, acrobacias y modificaciones que se realizan en los bulevares de la capital , compartió con sus protagonistas parte de la adrenalina que corre por sus venas para poner su vida y, lo peor, de personas inocentes, bajo amenaza por hacer unas piruetas.

Van a toda velocidad —no son pocos—, rebasan, saltan, se acercan a otros carros, suspenden sus llantas, pitan y gritan como si fueran amos absolutos de las calles y las demás personas simplemente no existen.

Como hormigas, los acróbatas salen de todos lados, pasan cerca unos de otros, no temen por las caídas, algunos incluso no portan casco, menos rodilleras o coderas que pudieran amortiguar alguna desgracia.

No todos hacen acrobacias, otros solo asisten a lucir sus bellas motocicletas personalizadas a las que les han invertido fuertes sumas de dinero para volverlas únicas y atractivas ante la vista de los otros.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó al circuito cuando la adrenalina estaba al máximo, por lo menos de manera simultánea unos cincuenta jóvenes realizaban piruetas en un espacio que no supera los 150 metros de largo y —por mucho— unos 20 metros de ancho.

Sin pensarlo en un completo desorden, los jovencitos empezaron a acelerar sus motos para huir despavoridos, salían al bulevar Suyapa sin importar los carros que circulaban, locos, unos tras otros para no ser requeridos por la autoridad que estaba a punto de llegar.

El consumo de alcohol es desmedido, no todos, pero una buena parte está “empinando el codo”, la bebida los hace inmunes a los golpes, otros en espacios más oscuros dan rienda suelta a sustancias ilicitas, constató este equipo periodística.

A los que les queda chico el parqueo se salen a la calle, comienzan a saltar y subirse en una sola llanta. Pasan cada vez más cerca de los vehículos de personas inocentes que resultan sorprendidos por los estruendos, alarmados por las piruetas bajo el temor de no atropellarlos o que se vengan a chocar contra sus carros.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se bajó a fotografiarlos sin problema, el lente de las cámaras, sumado a la de las decenas de celulares, resultó ser gasolina para ellos que pasaron de unas cuantas piruetas a acrobacias cada vez más peligrosas, solo para poder lucirse.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus logró evidenciar cómo los elementos de la DNVT detuvieron a muchos de los motociclistas que no lograron escapar, les pidieron sus documentos y les aplicaron —en los casos que ameritaban— multas que no fueron bien recibidas.

En el operativo sorpresa llegaron al menos 10 motorizadas que lograron dispersar a los muchachos, pero no por mucho tiempo: es como el juego del gato y el ratón, los jovencitos se fueron apostar a la gasolinera más cercana, su anhelo de aventura no les permite ir a dormir y en vista que su pista de acrobacias está vulnerada el show se traslada a las calles donde ponen a más inocentes en riesgo.

Juntos como un nudo los muchachos ahora decidieron que debían buscar un horizonte más lejano y en tromba salieron desde el bulevar Suyapa hasta las inmediaciones de la represa Los Laureles.