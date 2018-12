Las noticias de junio que se robaron la portada en este 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Junio fue uno de los meses más intensos en temas políticos, por el cabildeo de la reelección del Fiscal General de la República, además el tema migratorio donde el presidente Donald Trump, literalmente enjauló a miles de niños que fueron separados por sus padres.

EL HERALDO te presenta un breve resumen de los que paso en ese mes.

1 de Junio de 2018

Sentencian a 210 meses de cárcel al hondureño Vicente Solano en Estados Unidos



El hondureño Vicente Adolfo Solano, de 53 años, fue sentenciado a 210 meses de prisión (17 años) por intentar detonar un artefacto explosivo en un centro comercial de Miami.



"Cualquier persona que consiga apoyar a una organización terrorista extranjera pone en peligro a nuestra comunidad local y esta amenaza sigue siendo una prioridad para nuestra Oficina del Fiscal de los EE. UU. Y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley", declaró el abogado estadounidense Greenberg.► https://bit.ly/2GaQvfY

Vicente Adolfo Solano, de 53 años, fue sentenciado a 210 meses de prisión.





04 de Junio de 2018

David Suazo es el nuevo técnico del Brescia

El exfutbolista hondureño Óscar David Suazo fue anunciadocomo el nuevo entrenador del Brescia de la segunda división del balompié italiano. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el equipo de la Serie B anunció el nombramiento del catracho como su nuevo estratega por lo que le dio la bienvenida: 'David Suazo nuevo coche de Brescia calcio. ► https://bit.ly/2Szdr9W

El rey David fue el técnico del equipo de la segunda división de Italia, pero después se conoció de su salida.







05 de Junio de 2018

CN de Honduras deroga el polémico artículo 335-B del Código Penal



El polémico artículo 335-B del Código Penal fue derogado, por unanimidad de votos en una sesión del pleno del Congreso Nacional de Honduras (CN).



En su momento, a través de Twitter el presidente del CN, Mauricio Oliva, aplaudió la decisión "Acabamos de aprobar por unanimidad eliminar el art. 335-B del Código Penal, como me comprometí con todos los periodistas del país. La CSJ emitió su opinión favorable. La medida algunos comunicadores sociales consideraban violaba la libertad de expresión".► https://bit.ly/2Uku6Q2

El Congreso Nacional derogó el artículo contra la libertad de expresión.







10 de Junio de 2018

Honduras gana serie de beisbol menor a El Salvador

Honduras, representado por un combinado de la Liga de Beisbol Menor Metropolitana de Tegucigalpa en categoría Sub1- 17, ganó la serie 3-0 a El Salvador, en el Estadio de Beisbol Héctor “Shoshy” Sosa. ► https://bit.ly/2BW5Uwt



12 de Junio de 2018

Policía captura a Vanda Pignato, ex primera dama de El Salvador



La policía salvadoreña capturó el martes a la ex primera dama Vanda Pignato, reclamada por la justicia para que responda por la supuesta participación en una red de corrupción vinculada al expresidente Mauricio Funes, que se asegura que durante su mandato desvió 351 millones de dólares de fondos públicos. ►https://bit.ly/2RB3RTK

La policía salvadoreña capturó el martes a la ex primera dama Vanda Pignato.





13 de Junio de 2018

Capturan a exgerente de Banasupro, Santos Ubaldo Cerrato, por fraude y abuso de autoridad



El exgerente de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), Santos Ubaldo Cerrato Canales, fue detenido este miércoles y acusado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y tres delitos de usurpación de funciones.



13 de Junio de 2018

Caso "Pandora": La Maccih señala a diputados y funcionarios de desviar 282 millones de la SAG



La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó una acusación a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) contra 38 personas, entre diputados, funcionarios públicos y particulares por desviar fondos en un caso bautizado como "Pandora".



"Se logró establecer con indicios razonables que los montos estaban siendo desviados a cuentas de particulares, candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, del partido Frente Amplio, así como directamente a las arcas del Partido Liberal", explicó Ana María Calderón, vocera interina de la Maccih en ese momento.



La fiscal internacional reveló que la investigación arroja que los fondos desviados ascienden a 282,016,175 lempiras, provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). ►https://bit.ly/2KZQpX1

Momento en que la Maccih da a conocer las líneas de investigación.







14 de Junio de 2018

Así fue la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018

Con una efímera presentación musical del cantante británico Robbie Williams y la cantante Aida Garifullina en el Estadio Luzhnikí de Moscú, se dio por inaugurado el Mundial de Rusia 2018.



"Let Me Entertain You", fue el tema que el británico eligió para iniciar su show, seguidamente entonó "Feel" y "Angels" a duero con Aida.



Este es considerado uno de los espectáculos de inauguración mundialista más cortos de la historia. El evento duró exactamente 3O minutos y seguidamente de la presentación musical, el presidente de Rusia, Vladimir Putin ofreció unas palabras.►https://bit.ly/2G3SK4B

Un evento corto, pero colorido fue el inicio del Mundial de Rusia 2018.







17 de junio de 2018

Muere exministro de Finanzas William Chong Wong

El exministro de Finanzas, William Chong Wong, falleció después perder la lucha contra el cáncer. Chong Wong se sometía a quimioterapia cada dos días, tras haber recibido tratamiento en Estados Unidos, informaron sus familiares.



Fue titular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y era conocido como uno de los funcionarios expertos en el área financiera.► https://bit.ly/2G35nNg

El exministro murió días después de ser señalado por la Maccih.







18 Junio de 2018

Luiz Antonio Guimarães es el nuevo vocero de la Maccih

El brasileño Luiz Antonio Guimarães Marrey es el nuevo vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



El nombramiento de Guimarães Marrey se logró después de varias reuniones que sostuvo el gobierno de Honduras y la OEA , donde lograron acordar 10 puntos fundamentales para el buen funcionamiento del ente internacional en el país. ►https://bit.ly/2REsXkO

Luiz Antonio Guimarães es el actual vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.







19 de junio de 2018

Unos 200 niños hondureños están encerrados en "jaulas" en Estados Unidos



La red consular de Honduras indicó que 187 familias también fueron separadas de sus pequeños, quienes son encerrados en "jaulas".



Se estima que al menos 200 niños hondureños permanecieron retenidos en un viejo almacén al sur de Texas, Estados Unidos. La prensa internacional publicó varias fotografías donde se ven los menores encerrados en "jaulas" de malla metálica, dentro de un recinto.► https://bit.ly/2EfgfGb

Miles de niños fueron separados por el gobierno de Estados Unidos de sus padres.







21 de junio de 2018

Interpol capturó a expolicía hondureño José Orlando Leiva Natarén en Estados Unidos



La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) arrestó en Miami, Estados Unidos, al excomisionado de la Policía Nacional de Honduras, José Orlando Leiva Natarén.



El exoficial, quien estaba huyendo de la justicia hondureña, fue detenido en tierras norteamericanas junto a su esposa Nancy Patricia Sánchez. A ambos se les señala por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ► https://bit.ly/2AUD6Cz



29 de junio de 2018

Óscar Chinchilla fue reelecto por el Congreso Nacional como fiscal general de la República



El Congreso Nacional ratificó en ese momento a Óscar Chinchilla como fiscal general de la República, tras intensas negociaciones y cabildeos. La ratificación de Chinchilla se logró con la votación de 88 diputados.►https://bit.ly/2QhLiHJ