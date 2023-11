Zuheilyn Clemente camino al Miss Universo 2023

“Los desafíos iniciales para mí fueron sobre todo la falta de confianza en mí misma. Me preguntaba cómo destacar ante reinas de belleza con muchos años de experiencia. Pero luego decidí enfocarme en mi actitud y mejorar día a día”, compartió Clemente a EL HERALDO y LA PRENSA antes de la gala final.

Su triunfo, según afirmó en su momento, se puede atribuir a su resiliencia y “su esencia”. Pero su viaje, hasta este punto, no estuvo exento de desafíos; Clemente si bien ahora goza de un sólido andar y desenvolvimiento en escena, reconoce que la autoconfianza fue un obstáculo al inicio de su travesía al Miss Universo 2023.

En retrospectiva asegura “siento que no me ha jugado en contra no tener experiencia, siento que cada quien tiene su esencia y al final eso siempre se va a notar”, apuntó.

A sus 23 años, Clemente, demuestra una madurez impropia para su edad y agradeció al país anfitrión la cálida acogida a las centroamericanas y latinas.

“El Salvador nos ha recibido de una manera hermosa y lo agradezco. Aunque no tengo experiencia en concursos de belleza, me sentí como en casa desde el primer día. Agradezco a todos por su apoyo; esto me ha dado la energía necesaria para dar lo mejor de mí”, declaró Clemente.