Zu Clemente está lista para la gran final del Miss Universo: “Me siento muy ansiosa”

“Me siento muy feliz por el apoyo, por la vibra, por los deseos, ya mañana es la noche final y me siento muy ansiosa y nerviosa”, aseguró a EL HERALDO durante una conversación.

La guapa catracha recordó el día de la competencia preliminar cuando gritó con orgullo “¡Honduras!” y aseguró que sintió la emoción y la buena vibra de los que estaban presentes.

“En las prácticas nunca lo había hecho así de fuerte, nunca había gritado Honduras así de fuerte, pero cuando yo me paré en ese escenario, vi a todo el público y vieron la banda de Honduras y empezaron a gritar, yo no sé, la euforia de ese momento me hizo resaltar el nombre de mi país y yo quería que Honduras se notara en el mapa”, aseguró.

Zu además relató que las “emociones se viven al máximo, en el backstage hay tantas cosas que pasan, maquillaje, que hay que volverse a peinar, cambiarse, es un “revolu”, por así decirlo, pero el momento se vive y yo lo estoy viviendo y disfrutando”.