No se quede sin enviar su cortometraje

No se quede sin enviar su corto, revise las bases para la inscripción del VII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2018

Tegucigalpa, Honduras

Estamos a punto de finalizar el tiempo de entrega para los trabajos que formarán parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2018. Si aún no ha enviado el suyo, apresúrese y aspire a formar parte de la fiesta más importante del cine nacional. La fecha límite de entrega es este viernes 31 de agosto.

Recuerde que pueden participar cortometrajes en los géneros cinematográficos de ficción, drama, comedia, animación y en categoría documental, con un tiempo de duración que no exceda de 10 minutos.

También es importante recalcar que todos los cortometrajes deberán estar hablados o subtitulados en

idioma español. Los realizadores del cortometraje ganador estarán obligados a subtitular en inglés su cortometraje.



La inscripción para cortometrajes nacionales e internacionales se hará de manera online a través de la plataforma FilmFreeway, siguiendo las normas de registro establecidas en la misma. Los cortometrajes nacionales y de la categoría latinoamericana no deben durar más de 10 minutos.



En la categoría nacional podrán participar producciones hondureñas realizadas dentro y fuera del país por directores nacidos o nacionalizados hondureños. Para la categoría latinoamericana se aceptarán producciones realizadas en cualquiera de los países de la región.



Las obras deberán ser presentadas en formato MPEG. Además deberá incluir un tráiler de la pieza cinematográfica que no debe exceder de 1 minuto de duración.



No olvide adjuntar: Ficha técnica, filmografía o CV del director y sinopsis del cortometraje. Dos imágenes en formato digital que pueden ser: fotos del cortometraje, diapositivas, fotos de backstage, fotos de los

actores, del director y póster del cortometraje.



La selección y programación estará a cargo del Comité del VII Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO. Las decisiones, tanto del Comité de Selección como del Jurado Oficial, serán inapelables.



El Jurado será designado por los organizadores y los nombres y sus hojas de vida se darán a conocer en el micrositio del festival en la página web de EL HERALDO www.elheraldo.hn y en la página de Facebook @festivalcortometrajeselheraldo.

Se premiarán las categorías de Mejor cortometraje, Mejor cortometraje latinoamericano, Mejor dirección, Mejor historia/guión, Nuevos directores, Mejor cortometraje documental, Premio a la trayectoria, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor cinematografía, Mejor edición, Mejor edición de sonido y Mejor diseño de arte.



Todas las obras, hayan sido o no seleccionadas, no se devolverán y pasarán a formar parte de la Videoteca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, donde se administrarán estos recursos para la realización de funciones especiales y muestras itinerantes en ámbitos nacionales o internacionales que se interesen por el material y su exhibición, así como actividades de Grupo OPSA.

El autor de la obra no podrá realizar ningún reclamo o exigir compensación alguna por el uso de la

misma por parte del festival.



Dirección para envío por correo: Organización del VI Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO/Redacción Sección VIDA,Colonia Loarque 100 metros, antes de Plaza Loarque salida al sur frente a Ferromax, Apartado postal 1938.



Condiciones de inscripción

Todos los cortometrajes inscritos deberán incluir material original realizado entre 2016 y 2017.

Los organizadores no se hacen responsables del contenido de los mismos en cuanto a derechos o licencia de explotación. Los organizadores se reservan el derecho de rechazar algún cortometraje inscrito.



El material enviado a los organizadores pasará a formar parte de la videoteca del festival para la programación de muestras especiales. El propietario del cortometraje, cede por un año a la Organización del

VI Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, el derecho de emisión en ámbitos nacionales e internacionales.



Cada cortometraje podrá ser emitido a través de los diferentes medios de Grupo OPSA, a juicio de los organizadores, sin límite de pases. La inscripción y presentación en el festival supone la aceptación de

condiciones.



La hoja de inscripción debe estar firmada por el legítimo propietario de los derechos de la obra. Las películas enviadas sin firma serán rechazadas.



Los cortometrajes seleccionados pueden participar en festivales nacionales e internacionales, pero estarán obligados a mencionar su participación en el VI Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2016.

No podrán participar empleados de Grupo OPSA.