Solo 4 de cada 10 precandidatos a diputados que están saliendo ganadores son mujeres

Esto evidencia, que aunque las mujeres se abren paso en la política, en puestos de elección popular, muchas personas prefieren votas por hombres por tradicionalismo, consideró la socióloga Hilda Caldera.

La también catedrática comentó que otro de los aspectos es que “los hombres generalmente tienen los mejores puestos y financieramente, pueden ayudarse más. Ese es un primer elemento”.

Además, la experta consideró que ellos están mucho más interesados (por tradición) en la política y quiérase o no tienen más experiencia.

“Este es un debate muy duro, donde la gente se insulta, donde la gente pelea, se enfrenta. Nosotros las mujeres no estamos en eso, eso no es el lenguaje de las mujeres, todas somos mucho más pacifistas, mucho más suaves en ese enfrentamiento, por eso el hombre siente como que estamos acostumbrados a eso y a esos discursos más fuertes, violentos”, lamentó.

A su criterio, las mujeres están interesadas en la política, pero tiene menos tiempo. “La mujer está mucho más sacrificada en su vida laboral, porque la vida privada, su vida doméstica, aunque el hombre tenga un trabajo, el trabajo doméstico le queda a ella. Entonces ese desbalance de que no se comparten en la vida doméstica es muy desfavorable para la mujer”.

Afirmó que tradicionalmente el hombre es el que aspiraba a estos puestos, por eso la gente les otorga con mayor facilidad el voto, lo que no significa que las mujeres estén capacitadas, porque “yo creo que nosotras como somos las administradoras del hogar, yo estoy convencida de que seríamos mejores administradoras de las finanzas públicas”.

Pese a la paridad establecida en las normativas, lamentó que no se vea reflejada en el Congreso Nacional, pues como “la mujer tiene mucho menos recursos, no tiene los puestos. Las diputadas no somos ni el 28%, las alcaldesas no somos ni el 6%, entonces en la democracia no hay igualdad”. Alentó a las personas a ver el liderazgo femenino para poder gobernar, porque es la única forma de generar cambios en el país.