PNUD demanda de fuerzas políticas a respetar resultados de los comicios

En la sensibilización alrededor de prevenir la violencia política en particular contra las mujeres, porque hemos visto numerosos incidentes de incidencia política en Honduras y por eso hay que fortalecer las capacidades nacionales de prevenir ese tipo de incidentes y por supuesto también habrá que fortalecer las herramientas jurídicas para hacerle frente a este tipo de delitos.

Yo creo que es del interés de todos los actores y de la ciudadanía en su conjunto, pero de todos los actores de las fuerzas políticas que el país no sufra más y que veamos un contexto violento electoral no suma en lo absoluto a los intereses nacionales y mucho menos a los intereses particulares de candidatos y candidatas.

Pero ¿eso representa un gran desafío?

Realmente, el desafío de fiscalizar el origen delos financiamientos de las campañas electorales es muy importante. Y hoy la simple existencia de esta unidad es un logro importante.

El compromiso que han demostrado los comisionados de esta Unidad de llevar adelante su mandato, debiera de animar a un apoyo colectivo de la sociedad.

Realmente el llamado sería a fortalecer las capacidades jurídicas de sanción de una unidad de este tipo para hacer valer ser en lo que respecta a la rendición de cuentas en contexto electoral y en particular en el financiamiento de campañas.

¿Esta Unidad debería de independizarse, porque depende del Consejo Nacional Electoral, para que el trabajo sea más expedito?

Eso es prerrogativa de las fuerzas políticas. Yo creo que cada país tiene la configuración que mejor le calza. Uno de afuera no está tanto para decir es mejor de una forma u otra.

El mejor proceso electoral es el que la ciudadanía de un país confía. Como todavía la UFTF no ha contado con todas las herramientas para potenciar su capacidad de hacer cumplir las reglas de financiamiento de campañas y auditar de manera efectiva los financiamientos, pues obviamente tiene los pros y contras, porque al final tiene la posibilidad a través del entendimiento, lograr que permeen cierto tipo de sanciones en un futuro que tienen que ver con registro de partidos políticos, registro de candidatos y demás.

Este tipo de relacionamiento institucional, es algo que hay que revisar en función de la naturaleza de las herramientas jurídicas de las que dispone la UFTF.

Si la unidad ya está establecida y cuenta con todas las herramientas, una UFTF independiente tendría sus ventajas, no hay duda, pero yo no me pronunciaría tan tempranamente sobre su ubicación geográfica dentro de la institucionalidad electoral, para mi es más importante de dotarla de las herramientas de las cuales necesita para ejercer cada vez más efectiva su labor.

En este proceso electoral hay 5,871 sujetos obligados a aperturar cuentas bancarias y responsables financieros y los que han cumplido el porcentaje es bajo, ¿qué criterio le merece eso?

Eso si me parece que debiera llamarle la atención a la ciudadanía y realmente una ciudadanía que demanda varios temas y en particular empleo y transparencia en el combate a la corrupción.

Si realmente un candidato quiere ser electo y el criterio de selección pesa el factor de su integridad, su transparencia y su capacidad de rendir cuentas, pues debiera de ser algo que la misma ciudadanía tiene el poder de sancionar y no necesita que la UFTF lo haga en su nombre.

Por eso es importante informarse si sus candidatos están rindiendo cuentas de manera adecuada ante la UFTF porque eso es lo que va a determinar en gran medida el apego a las reglas de juego establecidas y la voluntad de ser transparentes en su gestión.