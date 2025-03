Lento escrutinio a 21 días de oficializar elecciones: “El 8 de abril es el límite”

Para el analista Omar García esto “no es raro”, pues desde un inicio no cumplieron con la hora establecida en la ley para dar los primeros resultados (tres horas después del cierre de las urnas) porque “pensaron que el sistema verificador biométrico iba a funcionar de mil maravillas”.

No obstante, 6 días después de sus declaraciones, y 8 después de que se concretaron las elecciones (con excepción de 2 centros educativos que tuvieron elecciones hasta el 16 de marzo), no existe claridad de los posibles ganadores, sobre todo cuando entre los mismo movimientos a lo interno de los partidos políticos hay denuncias de fraude.

Los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que en algunos departamentos las actas divulgadas por partido político no llegan ni siquiera al 50% del total, sobre todo en departamentos clave o zonas muy alejadas de la capital.

Esto significa, según el experto, que se tiene que realizar una revisión de esas actas, por eso se debe entender que no existe celeridad en los demás niveles electivos, ya que en el nivel presidencial sí se ha divulgado un buen porcentaje de ese 100%.

De acuerdo con el exconsejero del extinto TSE, Denis Gómez, este tipo de demoras en los niveles electivos es porque “el Consejo tiene que retener aquellas actas que no están ‘pegando’ con el lector biométrico”.

En menor medida que las otras dos fuerzas políticas, Libre también reporta dos departamentos donde la cifra de actas divulgadas no llega ni a la mitad.

Lo mismo pasó con el Partido Liberal , solo que en el 28% de los departamentos (en 5 de los 18) no llegan al 50% de las actas divulgadas.

De acuerdo con el experto, para esa fecha ya debe haber una resolución sobre las 8,813 actas que irán a escrutinio especial por presentar irregularidades o ser denunciadas por los precandidatos.

De esa cifra, el Partido Liberal refleja un 37.6%, equivalente a 3,117 actas con irregularidades. En cuanto al Partido Nacional reporta 3,108 -correspondiente al 37.5% de las actas-, y en Libre representa el 31.1% -equivalente a 2,582 actas con irregularidades o problemas-.

Gómez repitió que todas estas actas deben tener una resolución sobre las dudas revisadas o denunciadas el 8 de abril, pero al ser consultado sobre el cumplimiento del cronograma electoral afirmó que “queda cierta discrecionalidad”.

“La fecha del 8 de abril es una fecha que no tiene ninguna otra interpretación, debe ser el 8, y entonces, más bien el Consejo Nacional Electoral ha abierto el tiempo para aquella solicitud de reconteo de votos desde la parte administrativa. El Consejo Nacional Electoral tiene que agotar la instancia administrativa, porque ellos son los que administran el proceso. Si las personas no completan la instancia administrativa, no pueden ir a la instancia judicial, que es el Tribunal de Justicia Electoral”, explicó.

EL HERALDO Plus intentó dialogar con los tres consejeros del CNE para conocer detalles del cumplimiento del cronograma electoral y consultar si el 8 de abril de 2025 se tendrá la declaratoria oficial de las elecciones primarias, pero no contestaron las llamadas ni mensajes.

En un medio de comunicación televisivo, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, aseguró que los datos preliminares en el nivel presidencial prácticamente muestran a los ganadores del proceso primario; reiteró que el 8 de abril estarían oficializando los resultados.