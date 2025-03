“Hay que descentralizar las municipalidades, porque la comunidad es la única que sabe lo que necesita”: Karla Romero

En el momento de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, cuando Luis Redondo le sugirió que lo llamara ‘presidente’, usted respondió que la Constitución se lo prohibía. ¿Cómo se sintió en ese instante?

Ser juez te empodera, pero te empodera porque haces lo correcto, porque sigues la ley. Yo no lo dudé en ningún momento, y se notó que fue espontáneo y natural cuando decidí decir: “El artículo constitucional me lo prohíbe”. Pero es que ya estaba molesta porque esos gritos venían desde hace rato: “Decile presidente del Congreso”, porque si no, iba a legitimar ese acto ahí mismo. Yo soy la que sabe de derecho y era la autoridad en ese momento. No podía reconocerlo porque no estaba facultada para hacerlo, y además, habría incurrido en un delito.

¿Cuál es la principal causa que la impulsa a buscar un espacio en el Legislativo? ¿Qué espera cambiar o aportar desde el Congreso?

Una de las propuestas que va de la mano con el movimiento al que pertenezco es la descentralización de las municipalidades. Es posible lograrlo; de hecho, ya hay legislación que regula esa circunstancia, pero hay que aplicarla de una vez y garantizar que el presupuesto les llegue directamente a ellas. La comunidad es la única que sabe lo que necesita. Vamos a convertirlas en autosostenibles, para que ya no dependan del gobierno central. Me gustaría eliminar aquellas estructuras que generan dependencia, porque el gobierno no puede ser la principal fuente de empleo.

Hoy apoya la precandidatura de Salvador Nasralla por el Partido Liberal. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión?

Conozco el plan de los 100 pasos que él propone, y estoy de acuerdo con muchos de sus puntos. Sé que tiene un tanque de pensamiento, que no llegará a improvisar, y que hay una estrategia definida para la gobernanza.

¿Cree que Honduras tiene un verdadero sistema de justicia o todo está controlado por la política?

No todo está controlado por la política, y somos ejemplo de ello. Hay jueces que han llegado a sus puestos a través de la meritocracia, mediante concursos, y eso es lo que se debe fortalecer en el Poder Judicial.