Candidato liberal critica el “tortuguismo” de la actual gestión municipal del DC

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, aseguró que su eventual administración no repetirá las deficiencias de la actual gestión municipal, a la que acusó de “tortuguismo” y corrupción.

“Cambiaremos el tortuguismo que se ve ahorita hasta con las obras paradas por la eficiencia, cambió la transparencia por la corrupción, cambió tantos temas que hoy conocemos en cuanto a las debilidades que han tenido los alcaldes de la capital”, declaró.

Agregó que ese contraste debe servir a los ciudadanos a la hora de votar en los próximos comicios: “Eso, por supuesto, queda al servicio de nuestro instituto político y a la escogencia oportuna de los ciudadanos cuando lleguen a las urnas después de estos cuatro años que vienen”.

Castro también se refirió a su posición en las encuestas, comparando su avance con el de Salvador Nasralla.

“Igual que Salvador Nasralla, salí en tercer lugar después de las internas aquí en la capital, pero poco a poco hemos ido subiendo. Subo yo, sube Salvador, cotejaditos los votos, y suben los diputados también”, manifestó.

El candidato adelantó que el Partido Liberal podría obtener entre 10 y 12 curules en el Congreso Nacional, lo que, a su criterio, confirmaría el resurgimiento de la institución política.

“Va a haber una plancha aplastante a favor del Partido Liberal y en contra de los demás partidos participantes”, aseguró.