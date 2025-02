Suyapa Figueroa: “El Congreso es un apéndice del Ejecutivo, hay que cambiarlo”

Entonces, a raíz de todo esto y de la petición de algunos sectores, decidimos hacer esto. Diría que no ha sido tan agradable por la forma en la que se maneja el Congreso Nacional; de verdad que yo tenía otra expectativa respecto a lo que se podía hacer. Sin embargo, justamente por eso estamos aquí, para cambiar esas realidades que hoy tenemos.

Lo que me hizo decidirme por participar en política fue, justamente, nuestra participación en la plataforma por la defensa de la salud y la educación.

Digamos que hizo que fuéramos un poco más visibles muchas de las personas que trabajamos en esta situación. Puedo mencionar varios nombres de personas que hoy están en la administración pública.

Luego se me invitó desde varios sectores políticos. Me costó tomar la decisión, no fue algo fácil poder decidirme en ese momento, porque creo que todos los hondureños tenemos esa percepción de que la política es sumamente corrupta, y lo creo realmente.