Carlo Costly explica por qué se unió a la política con Jorge Cálix

3

¿Por qué se une a la política?

4

Muy contento ya que ahora es otro partido, un partido muy difícil al que me estoy uniendo con Jorge Cálix y esperemos hacerlo de la mejor manera, apoyar esta candidatura y apoyar al país. Más que todo para poder ayudar a los jóvenes y puedan superarse como me supere yo, me ha llamado la atención al igual que a Emilio, vamos a apoyar este movimiento que se ve interesante y a la misma vez trabajar en el proyecto deportivo para que la niñez pueda sobresalir.

5

¿Fue difícil tomar la decisión?

6

Me encomendé a Dios, después con mi familia que lo platicamos bastante y aspirar a un cargo político. Queremos ayudar a la niñez y el ámbito deportivo, esperemos de la mano de Dios podamos lograrlo.

7

¿Qué proyectos tiene en mente?

8

Nos hemos planteado varios proyectos y vamos a ayudar a Jorge Cálix. Las críticas siempre van a ser normales, lo que vamos a tratar es establecer nuestra imagen y ayudar a la niñez de Honduras.

9

¿Por qué con Jorge Cálix?

10

Me uno al partido de Jorge Cálix para que haya cambios, es otra faceta en la cual no estoy familiarizado. Me planteó un proyecto sano y ambicioso para recuperar a Honduras y en el caso con Emilio poder manejar el deporte, vamos a tratar si Dios quiere de ayudar a muchos jóvenes.

11

¿Fue buscado de otros partidos o políticos?

12

Me buscó Salvador Nasralla y me reuní con él. Hay muchos planes y esperamos ayudar a los niños y los deportistas. Cuando me fui muy joven nunca tuve la oportunidad aquí en Honduras de votar, hasta hace poco pude hacerlo.

13

Carlo Costly estará en la casilla ocho dentro del Partido Liberal en el departamento de Cortés.