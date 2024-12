“Soy una persona tan real”: Julissa Figueroa, la hondureña detrás de “La Chulada”

4

Con más de 70 mil seguidores en Instagram y 165 mil en TikTok, Julissa utiliza sus plataformas no solo para entretener, sino también para inspirar a otros a perseguir sus sueños. “Soy una persona tan real, yo apenas saqué el sexto grado, pero a mí no me da vergüenza, porque se trata de empezar desde abajo. Hoy tengo personas que me dicen, guau, mira que por ti me he dedicado a las redes sociales, pues cada vez que te veo a ti o te escucho, tú me das esos ánimos”.

“Soy como todo inmigrante que viene desde su país aquí a Estados Unidos, pues, yo empecé a trabajar en limpieza de casa, como la mayoría de nosotros, los inmigrantes, pues, empezamos por ese trabajo, dependiendo también del Estado donde uno está”, revela la joven que asegura estar orgullosa de todo lo que ha logrado, pese a que en Honduras solo pudo completar su primaria.

“Estuve trabajando como dos años en limpieza de casas, luego también trabajé en pintura, pintando también casas, apartamentos, y después de ahí, pues, conocí a mi pareja”, relata.

Su contenido incluye transmisiones en vivo, blogs sobre su vida cotidiana y promociones de su negocio de venta de carteras y productos de moda.

A pesar de las dificultades iniciales como inmigrante, Figueroa ha demostrado que el esfuerzo y la perseverancia pueden llevar al éxito, una lección que comparte constantemente con sus seguidores.

“2025 será un año de crecimiento y consolidación de mi marca personal y profesional. Mis metas principales incluyen: creación y expansión de mi marca personal. Inspiración y metas para el 2025. Estaré creando contenido diario en redes sociales de mi vida diaria: ¡Se vienen grandes cambios! Estaré compartiendo momentos auténticos de mi vida diaria... Quiero que mi audiencia forme parte de este viaje y conectemos de manera más cercana”, agregó.