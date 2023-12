Dennis Orellana, el contratenor catracho que brilla en Europa

Su infancia fue equilibrada, como él mismo la describe: intensa y tranquila. Primero, porque su personalidad extrovertida e inquieta encajó a la perfección con sus ganas de “hacer sonidos” en cada objeto que miraba; percusionaba en el microondas, en las mesas y hasta en su pensamiento. Pero a pesar de ello, no se inclinó por la música; más bien, recibía clases particulares de japonés, computación y natación.

La música clásica le abrió una puerta en la que no dudó entrar y que con su talento y disciplina han construido su éxito.

Al comienzo de su carrera como estudiante de ópera en España, afirma que no se sentía listo, “esta etapa fue la más compleja, los cambios culturales, climáticos y gastronómicos fueron difíciles de asimilar. No me sentía listo, incluso pensé en dimitir”.



Por si fuera poco, cuando ya asistía a la academia superior, los nervios y ver la exigencia que había le presionó todavía más. “Uno se tiene que asegurar de dar el 100%, de sonar bien siempre porque hay mucho juicio constructivo de por medio. Pero mi ideal consistió en que yo iba a aprender y que eso era lo más importante, entonces se hizo más llevadero”, narra.



La agencia de artistas Parnassus Arts Productions le dio una oportunidad a Orellana en el 2022, ofreciéndole un plan artístico. Desde ese momento el joven ha mostrado su talento en varios teatros y eventos, entre ellos: en el Festival de Ópera Barroca de Bayreuth en Alemania, en la Ópera de Salzburgo en Austria y en la Konzerthaus Dortmund, también de Alemania.



Además, en el Teatro Miejski de Polonia; y en el Teatro alla Scala de Milán, una de sus más recientes participaciones y una de las más gratificantes en su carrera por la importancia que tiene este teatro.



“Estas experiencias han moldeado mis ganas de seguir aprendiendo, este mundo de las artes es de eterno aprendizaje. Ningún artista va a estar completamente satisfecho con lo que se hace. Sigue habiendo muchísimo por hacer, y, pues, se vienen muchos más escenarios”, afirmó.