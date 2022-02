Simon Leviev rompe el silencio tras documental: ‘No soy un fraude, solo quería conocer chicas’

Sobre su lujoso estilo de vida explicó que en 2011 decidió invertir en bitcoin, lo que le habría dado sus frutos años después y actualmente ofrece sus servicios como consejero de negocios.

Durante las declaraciones, Leviev estuvo acompañado de su novia, la modelo Kate Kolin, quien se mostró sorprendida por la supuesta ‘falsa historia’.

Es importante mencionar que aunque Leviev negó todo lo que se dice de él, en diciembre de 2019, fue sentenciado a 15 meses de prisión después de ser declarado culpable de fraude, robo y falsificación. “No me siento mal por algo que nunca he hecho. Me siento por lo que me ha pasado a mí. Quiero limpiar mi nombre, nada es verdad”, finalizó.

