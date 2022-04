Silvia Pinal es víctima de robo dentro de su casa

Relato de Sylvia Pasquel

“El sábado yo recogí a mi mamá a las tres de la tarde porque yo me la llevé a una comida que tenía con unos amigos, entonces salimos de aquí de la casa, nos paramos en el súper a comprar unas botellitas de vino para llevar a la fiesta. Llegamos a la reunión, bajamos a mi mamá y estaba muy padre todo, ahí estábamos conviviendo, y de repente como a las 4:30 llega la enfermera y me dice que la otra enfermera le había mandado un mensaje diciéndole que había hablado un tal Alejandro diciéndole que yo lo había mandado a recoger unas cosas de mi mamá”, contó a los medios de comunicación.

Según Pasquel, la enfermera tenía tres días de haber iniciado a trabajar con la familia y tras recibir la llamada llamó a un supuesto cerrajero para forzar la caja fuerte y poder entregar el contenido al sujeto que se hizo llamar Alejandro.

“Al poco rato llegó la enfermera otra vez con su teléfono a mostrarme un mensaje en donde estaba una captura de pantalla de un número de teléfono, obviamente no era mi teléfono, sí tenía mi fotografía, decía ‘Sylvia Pasquel’ mal escrito... ‘dile que no le haga caso, que no le abra a nadie y que no entregue nada, y que yo no he mandado a casa de mi mamá por nada’”, contó la actriz, quien ya había contactado a los servicios de emergencia.

VEA AQUÍ: Sylvia Pasquel reveló qué haría con la herencia que le deje su madre

Después envió al chofer de vuelta a la casa de su mamá para saber qué pasaba. “Cuando estaba aquí el cerrajero tratando de violar la puerta llegaron las patrullas y llegaron también los policías de aquí de la esquina”, contó frente a la puerta de la casa de su madre.

“La enfermera agarró todas las cajitas de diferentes marcas que no necesariamente tenían que traer algún tipo de alhajas, vació esas cajitas en una bolsa, se salió de la casa y se las llevó a este tipo a una plaza cerca de la casa. Como no tenía llaves para regresar, ya no pudo entrar; era pura bisutería lo que llevaba ahí, no llevaba ninguna joya de mi mamá porque todas esas joyas están guardadas en el banco”, afirmó Pasquel.

Reveló que su madre se encuentra bien, pero triste con lo ocurrido por la violación a su privacidad.