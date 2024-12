Selena Gómez y JLo formarán parte de un Festival Sundance teñido de política

Figuras como Jennifer López y Diego Luna comparten pantalla en Kiss of the Spider Woman, dirigida por Bill Condon (Dreamgirls), mientras Justin Lin (“Rápido y furioso 6”) estrena el drama Last Days. Por su parte, el director Ira Sachs regresa a Sundance con su más reciente obra, Peter Hujar’s Day.

La selección política de este año incluye títulos como Mr. Nobody Against Putin, de David Borenstein, que narra el enfrentamiento de un maestro ruso contra la propaganda oficial durante la guerra de Ucrania, y Heightened Scrutiny, de Sam Feder, centrado en Chase Strangio y su lucha por los derechos transgénero en la Corte Suprema de EE.UU.

“El programa de este año afronta cuestiones críticas de nuestro tiempo, animándonos a mirar tanto hacia dentro como hacia fuera”, señaló Kim Yutani, director de programación del Festival.

Películas como The Librarians, de Kim A. Snyder, analizan cómo trabajadores de Texas y Florida resisten la ola de prohibiciones de libros en Estados Unidos.

Por otro lado, Coexistence, My Ass!, de Amber Fares, y All That’s Left of You, de Cherien Dabis, abordan desde diferentes perspectivas la tensión del conflicto israelí-palestino.

En esta edición destacan Olivia Colman y John Lithgow en Jimpa, así como Melanie Griffith y Juliette Lewis en By Design.

Benedict Cumberbatch también hace acto de presencia en The Thing With Feathers.