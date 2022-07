“Viviría el resto de mi vida en Roatán, es espectacular”: Fabián Ríos es conquistado por la isla caribeña

“Roatán es una isla donde uno pudiera vivir fácilmente el resto de la vida, la hospitalidad de la gente, la naturaleza y el clima son maravilloso no me quiero ni ir”, dijo durante una entrevista para Diario Roatán.

Sin embargo, la visita de Fabián Ríos a la paradísiaca isla fue por motivos de trabajo, pues está grabando “Las Aventuras de Don Esteban”, una historia que relatará la vida de un aventurero que viaja a Roatán y se enamora de la isla de Roatán.

Esta producción está siendo dirigida por Sin Fronteras Studios y ASM Producción liderada por Juan José Romaña y Carlos Membreño dos grandes profesionales de la producción de Honduras quienes tienen como objetivo destacar los diversos lugares turísticos del país.

“Me siento en mi casa, me siento como si estuviera en Curití (su lugar de nacimiento) con la diferencia que aquí hay mar. Me siento familiar, o sea, es espectacular. Para hablar de Roatán no tengo que esforzarme, tengo que decir cosas demasiado lindas y me quedo corto. Porque es extremadamente espectacular maravilloso esto tiene que ser obligatorio visitar”, expresó el actor.

Su visita coincidió con su cumpleaños, el cual fue el pasado 5 de julio, por lo que la fanaticada y población isleña aprovechó para celebrarlo a su lado.

“Sigo agradecido por tanto amor, tanto respeto y tanta hospitalidad. De verdad que no sabía que había tanto cariño para este hombre. Yo siempre he dicho que soy de ustedes hasta que ustedes quieran seguir viéndome en la pantalla grande o chica; pero siempre voy a estar para ustedes y aquí me tienen como un hermano más”, concluyó Ríos.

