Rapero Travis Scott, libre de cargos penales por 10 muertes en show en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Travis Scott quedó libre de responsabilidad penal por las diez muertes ocurridas durante una aglomeración de gente cuando se presentaba en un festival en 2021, informaron hoy jueves autoridades en Houston, Texas.



“En este caso, el gran jurado del Tribunal de Distrito 228 del condado de Harris [en Texas] determinó que no ocurrió ningún delito, que ningún individuo fue penalmente responsable”, dijo a la prensa la fiscal de distrito Kim Ogg.



También quedaron exonerados de cargos otras personas vinculadas con el desarrollo del denominado Astroworld Festival, en el NRG Park de Houston, sur de Estados Unidos, que Scott creó y lanzó en 2018.



La tragedia ocurrió durante la versión del 5 de noviembre de 2021, durante la presentación de Scott ante unos 50,000 asistentes.



Según informaron los bomberos en aquel momento, los incidentes comenzaron cuando la multitud comenzó a apretujarse contra el escenario, causando pánico, provocando heridos, gente que se caía o quedaba inconsciente.



Las diez personas murieron asfixiadas, según la investigación forense, entre ellas un menor de 9 años. Hubo decenas de heridos, entre ellos menores de edad. Varias demandas se presentaron contra Scott y los organizadores del evento, acusándolos de negligencia en el planeamiento del festival.



“Es trágico que diez personas inocentes murieran tratando de disfrutar una noche de música y diversión (...) Pero una tragedia no es siempre un crimen y una muerte no siempre un homicidio”, agregó Ogg mediante una declaración publicada por su oficina.



Según testimonios e información divulgada por la prensa, Scott terminó el show una hora después de iniciado, en medio de la confusión y del ingreso de ambulancias.