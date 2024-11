Rachel Zegler se disculpa por haber insultado a Trump ¿fin de su carrera?

6

La también protagonista de filmes como “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” o “Shazam! Fury of the Gods” señaló entonces estar “sin palabras” ante la perspectiva de cuatro años de “odio” bajo el mandato del republicano y deseó a Trump y a quienes le votaron “que no encuentren nunca la paz”.

Esas palabras le valieron fuertes críticas del bando conservador, que llegaron a reclamar que Disney la despida de “Snow White”, que está en fase de posproducción. “Esta mujer es una cerda. (...) Algo anda mal con esta persona”, dijo por ejemplo la periodista Megyn Kelly.