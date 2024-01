Siguen las peleas entre Yailin y Tekashi, salen más videos a la luz

“Y por qué tu no me habías dicho que estabas chingando con Dani. Y escribiéndose del Instagram falso, yo tengo las conversaciones aquí”, le grita Yailin a la mujer identificada como Anabelle Bratini.

Agregó: “Pero si estoy tan loca como seguías conmigo?.. porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión & no me dejabas ir tamo en el 2024, pasa la página o porque no hablas del show de la Vega que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui, tú también necesita ayuda papito que aquí tamo loco too... y dame banda mujercita”.