Muere la cantante Angela McCluskey a los 64 años

Comenzó su carrera como parte de la banda Wild Colonials a principios de la década de 1990 -junto a su esposo Paul Cantelon y otros músicos-, donde su voz distintiva y su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales la destacaron como una artista única en el panorama de rock alternativo.

Durante su tiempo con el icónico grupo, Angela McCluskey contribuyó en la creación de varios álbumes aclamados por la crítica, como Fruit of Life y This Can’t Be Life.