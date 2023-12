Miss Guatemala asegura que algunas semifinalistas no merecían clasificar

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El Miss Universo 2023 sigue generando polémica tras varias semanas de haberse realizado en El Salvador. Esta vez, la representante de Guatemala, Michelle Cohn, aseguró que varias de las semifinalistas no merecían entrar al ansiado top 20. La hermosa guatemalteca, quien se convirtió en la primera madre en ser admitida en el certamen de belleza, dio su opinión durante una entrevista transmitida en redes sociales, donde le consultaron varias cosas acerca de su experiencia en el concurso. “¿Qué piensas de la inclusión forzada y crees que hubo inclusión forzada en el certamen?”, le preguntó la entrevistadora, ante lo cual ella dejó ver que sí.

“Es un tema complicado, pero siento yo que clasificaron a ciertas candidatas por tema de la inclusión, sí lo sentí. Por qué te digo esto, porque tenemos la idea de que en las dos semanas de concentración se nos califica todo el tiempo, nuestra actitud, si tú estás presentable para la ocasión, si de verdad se ve tu esfuerzo e interés para ganar esa corona, se supone que durante las dos semanas de concentración te están chequeando. Ya lo que haces en la preliminar es resultado de todo lo que vienes haciendo en la concentración”, comenzó explicando la joven. Cohn prosiguió: “Pero, siento que hubo chicas que no pasaron, no clasificaron a las 20, no hablo solamente de mí sino de muchas otras que no pasaron y sé que se sacrificaron, que se esforzaron durante toda la concentración y al final no pasaron... Y hubo ciertas otras que uno decía: O sea, ¿pero cómo así? Y no hablo solamente de que físicamente tu te veas perfecta todo el tiempo, sino que también tu actitud con las candidatas, con el staff, con los fans”, continuó. Michelle recordó que si bien es cierto las actividades durante la concentración eran agotadoras, las 84 concursantes debían mostrar amabilidad y otras características dignas de una reina de belleza, pero muchas de sus compañeras no lo hicieron.

“Uno a veces llegaba a las 2 de la mañana al hotel, cansadísimas, muchas durmiendo en el bus porque ya no aguantábamos y ahí estaban los fans y uno tenía que ¡Hola? (saludar) y dar entrevistas, aunque no quisieras. Obviamente que si no querías podías pasar de largo, pero uno tenía toda la actitud y yo creo que muchas que no clasificaron tenían muy buena actitud todo el tiempo y al final otras sí pasaron y no la tuvieron, entonces no entiendo. Al final no entendí si realmente te califican las dos semanas que estás en Miss Universo o no”, recalcó.

Quejas de varias candidatas

Algunas misses al salir del certamen revelaron comportamientos cuestionables de otras de sus compañeras, como el caso de Miss Argentina, Yamile Dajud, quien aseguró que tuvo una mala experiencia con su compañera de habitación. “Lo único que yo tengo que decir al respecto de mi experiencia es que yo me hablaba con 82 de las candidatas, ella era la única con la que no. O sea, una cosa, loca, loca loca, loca, loca... Yo no sé qué le hice, no sé cuál era su malestar, cuál era su problema”, reveló Dajud en un live.

“Esa mujer fue a hablar por teléfono con el novio todo el reinado, era una cosa que yo decía hubiese metido a participar al novio. ¡Qué cosa tan bárbara!”, detalló la Miss Argentina.

La chica en cuestión era la participante de Guyana, Lisa A. Narine, quien según Yamile, dejó de seguirla al finalizar el certamen, por una razón que ella desconoce. Por otro lado, Diane Leyre, dijo en una entrevista al volver a su país, que la representante de Nepal, Jane Dipika Garrett, no demostró una buena actitud durante la concentración.

“Si hubiéramos juzgado su comportamiento las dos semanas previas tal vez no hubiese estado el top”, dijo convencida la joven francesa. “Creo que ella no se comportó de la mejor manera, con la cortesía, con los horarios y demás”, añadió. “Ella tenía comportamientos que estaban un poco fuera de lugar”, insistió en entrar en detalles.

Algunos internautas creen que las recientes declaraciones de Michelle Cohn podrían deberse precisamente a Miss Nepal, pues ella logró un lugar entre las semifinalistas.

