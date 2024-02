Lily Gladstone y Emma Stone se disputan la categoría más reñida de los Oscar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ha habido cambios sutiles en la temporada de premios que alejan a la crítica del consenso de que Lily Gladstone (“Los asesinos de la luna”) se convierta en la primera nativa americana en hacerse con el título a Mejor actriz, y que Emma Stone ganará su segundo Oscar por Poor Things.

La afluencia de votantes internacionales en los últimos años, además de que Gladstone no ganó el BAFTA, significa que Stone avanza con cierta ventaja. Pero este no es el escenario de Michelle Yeoh vs. Cate Blanchett, del año pasado, porque ambas actrices alcanzaron todos los marcadores.