Imputado por muerte de Liam Payne revela supuesto encuentro íntimo con el artista

1 Buenos Aires, Argentina.- Tras la repentina muerte de Liam Payne, el pasado 16 de octubre, se han ido revelando nuevos datos sobre el caso que hasta hoy día no se ha logrado esclarecer. 2 Aunque en un intento por lograrlo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, orquestada por el fiscal Andrés Madrea, imputó a tres personas por los presuntos delitos de abandono de persona, suministro y facilitación de estupefacientes. 3 Entre ellos figura Braian Nahuel Paiz, de 24 años, que ejerce de camarero en un lujoso restaurante en Puerto Madero, lugar donde habría conocido a Payne cuando visitó el lugar acompañado de su novia, Kate Cassidy y otras dos personas más. 4 De acuerdo al imputado de suministrarle droga a Payne —en dos horas diferentes del 14 de octubre— su vínculo con el exintegrante de One Direction inició con un contacto visual, el 2 de octubre. 5 “No le suministré drogas a Liam. Él me contactó en lo que es mi trabajo, nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche”, inició relatando el imputado a Telefé. “Dicen que él no se estaba drogando, pero cuando llegó al local en el que yo trabajo ya estaba drogado; de hecho, no comió”, continuó.

6 “En uno de esos momentos, él se me acercó, me pidió mi contacto, yo le pasé mi Instagram y él me envió mensajes porque quería drogarse. Él ya estaba drogado y creo que se iba a un concierto”, narró el originario de Berazategui, situado en el conurbano de la provincia de Buenos Aires.

7 La comunicación, según la versión de Paiz, fue retomada unos días después —inicialmente por Instagram— y luego habrían tenido una cita en el hotel para charlar; “me mostró la música. Nos tomamos unos shots de whisky”, afirmó.

8 Posteriormente, el 13 de octubre, “nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo. Me quedé toda la noche”, continuó. 9 ”Yo (Paiz) fumé marihuana y él (Payne) estaba con la cocaína que está en esas fotos (las que se viralizaron tras la muerte del músico). La separaba, no sé qué hacía, la limpiaba, eso era cada vez menos, y la fumaba”, dijo el argentino quien además recalcó que el famoso no fue agresivo, “me trató muy bien, fue muy dulce. Me preguntaba si yo estaba bien”.

Payne habría estado preocupado

10 El joven de 24 años reveló, además, que Payne se notaba asustado. “Cuando yo me voy (del hotel) se quedó sentado en el inodoro, mirando al frente”, dijo.