Kuno Becker anuncia que se convertirá en papá por primera vez y está emocionado

Yordi Rosado le preguntó si era verdad el rumor que había escuchado sobre que su novia estaba embarazada a lo que Kuno Becker respondió: “Sí, tenemos 14 semanas. Sé que es niña, no sé por qué”.

“Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. Estoy un poco apanicado, muy contento, pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. La idea es ser buen papá, cuidarla, siento que es una niña, no sé por qué”, dijo en la entrevista.

Añadió que: “Es un proceso complicado en el que uno como hombre tiene como muchos pensamientos distintos que no conocías, te desestabiliza, es nervios, qué le voy a enseñar, que no debe saber, que no, qué le cuento de nuestra familia”.

El mexicano compartió que llevan seis años de relación y que la futura mamá de su bebé es una persona que lo aconseja, lo acompaña y es alguien de quien aprende mucho, sin embargo, quiso mantener en privado su identidad.

“Estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida en la que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí, he estado para ella”, puntualizó.