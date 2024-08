Kany García: “La conexión que surge en mis conciertos es una confirmación para mí”

Aunque también se suma la incertidumbre de cómo reaccionarán. 16 años de carrera no impiden que quede esa ilusión de preguntarse qué pasará cuando es la primera vez.

¿Qué hay detrás de su último álbum “García” y por qué cree que, más allá del resto del repertorio, los hondureños lo corearán a todo pulmón?

El tener siempre un álbum debajo del brazo a la hora de sacar una gira para mí es una bendición porque te da la dicha de cantar canciones frescas, de empezar a ver esas primeras reacciones por parte del público.

Aunque también es imposible no nutrirte de lo que han sido tus canciones de repertorio como “Hoy ya me voy”, “Confieso” o “Para siempre” que son sencillos que siempre voy a cantar.

¿Cómo logra mantenerse fiel a esas raíces que la impulsaron desde un principio sobre todo en esta industria que exige cambiar constantemente?

Trato de que pasen ambas cosas, yo creo que es importante mantenerse con los pies donde uno arrancó, pero también tiene que haber cierta flexibilidad para moverse con el viento, porque cuando viene un viento fuerte y el árbol es demasiado estricto, se rompe.

Han sido años muy evolutivos para mí, en los que los viajes no paran. A veces me pasa que cuando voy a un país que tiene unos instrumentos con los que yo no me familiaricé, digo: “uy, qué bueno está esto para agarrarlo y llevármelo a mi música”.