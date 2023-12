¿Jorge Enrique Abello le quitó un papel protagónico a Guy Ecker?

“Fernando Gaitán me llamó y me dijo: Mira, Jorge Enrique, lo siento, ya no voy a contar con tus servicios, porque ya no voy a hacer ‘Hasta que la plata nos separe’, sino que voy a hacer una novela que se llama ‘Yo soy Betty La Fea’, y me gustaría que la hiciera Guy Ecker”, manifestó Abello.

En esa misma fecha se estaban realizando los castings para las grabaciones de Betty la fea.

En ese sentido, Abello ya había perdido las esperanzas de aparecer en ese proyecto como uno de los protagonistas, pues Ecker ya estaba seleccionado.