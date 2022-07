“Si la vida regresara no entraría a La Academia”: Las fuertes declaraciones de Jolette

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Jolette Navarrete es una de las participantes que más causó polémica en su paso por La Academia, donde fue fuertemente criticada, y en una reciente entrevista confesó cómo lidió con la fama tras su experiencia en el reality show mexicano.

Fue durante el programa radial ‘La Caminera’ en el que la joven dijo que de poder volver en el tiempo no entraría a La Academia. “Si hubiera podido elegir y la vida me regresara, no entraría a La Academia. Mi vida estaba bien, era una estudiante, tenía todo el apoyo y hubiera hecho una vida normal más tranquila”, dijo.

Según comentó Jolette, la fama que agarró tras el reality le sorprendió cuando el proyecto terminó, pues -donde la encontrara- el público le pedía autógrafos y fotografías. “Yo no tenía idea de lo famosa que era. Fue difícil porque no fui famosa siempre y no me daba cuenta, como adentro no nos enterábamos de nada”, agregó.

