Investigan agresión a Britney Spears en Las Vegas por un guardaespalda

Una “persona me estaba llamando ‘Señor, Señor’ y me agarró por detrás, así que no vi lo que pasó porque estaba caminando y habíamos hablado de no parar”, afirmó ‘Wemby’ de 19 años. “Sólo sé que los guardias de seguridad la empujaron, no sé con cuánta fuerza”.

A través de un texto en su cuenta de Instagram, Spears dijo que únicamente pretendía saludar al jugador y puso en duda algunos aspectos de la versión de Wembanyama.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí” pero “no estaba preparada para lo que me pasó anoche”, explicó. “Reconocí a un deportista en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante de otro hotel y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarle por su éxito”.