Hallan muerta a la influencer Rachel Kaitlyn, pocos meses después de dar a luz

LONDRES, INGLATERRA-Rachel Kaitlyn fue hallada muerta el pasado 18 de diciembre, pero fue hasta este sábado que su amiga Ciare Robinson confirmó el deceso en las redes sociales.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

“Lamentablemente, Rachel perdió su batalla con las presiones de este mundo”, escribió Robinson, indicando así que su muerte habría sido un suicidio, aunque esto no ha sido confirmado por sus familiares.

“Esta Navidad será la primera de Kyro. Es devastador que su madre no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que ya no estar aquí”, agrega el mensaje de la famosa.