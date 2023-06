Hondureña se convierte en la ganadora del Reto 4 Elementos 2023

“Hice realidad un sueño que tenía desde el 2018, hoy doy testimonio que todo se puede hacer realidad con dedicación y empeño. Me caí muchas veces, y muchas de esas veces pensé que no me iba a levantar, me fui con muchos vacíos y carencias al inicio de esta aventura, tuve que sanar, y volver a comenzar de nuevo, hice conexión conmigo misma y con Dios, y pude enfocarme en mi objetivo”, mencionó en el post.

Además, agradeció a su madre y hermano por nunca soltarla de la mano, a sus amigos que siempre la apoyaron.