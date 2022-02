La develación de una estatua y tiernos mensajes, así fue recordado Vicente Fernández en su cumpleaños

JALISCO, MÉXICO.- El 17 de febrero el famoso Vicente Fernández hubiera cumplido 82 años, pero la muerte tocó a su puerta antes, por lo que su familia decidió hacerle un pequeño homenaje, ademas de escribir tiernos mensajes para recordarlo.

Fue en el rancho “Los Tres Potrillos” que se develó una estatua de Fernández sobre un caballo para conmemorar lo que más le gustaba, la charrería.

Asimismo, se realizó una misa junto a la tumba donde reposan los restos del cantante de rancheras más popular del mundo. Durante el servicio religioso se entonaron cantos cristianos, pero con mariachi.

Su viuda, doña Cuquita estuvo en primera fila para la develación de la estatua y en la misa completa. En una entrevista a los medios dijo que su esposo la acompañará hasta el día de su muerte.

Recuerdo en redes

Uno de los primeros en recordar el natalicio de su fallecido padre fue Alejandro Fernández, quien no estuvo en la ceremonia realizada en el rancho, pero que sí dejó ver lo mucho que extraña a su progenitor.

En el post, junto a una foto de su papá escribió: “Va una historia rápida. El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba.

Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo.

“Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé”. Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo.

Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. ¡Te amo por siempre!”